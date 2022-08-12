Сибирячка на красном «Форде-Мустанге» похвасталась 65 штрафами ПДД
Она записала видео и опубликовала его в соцсети
Новосибирская 21-летняя автолюбительница опубликовала в своем профиле Instagram* видео, в котором похвасталась штрафами за нарушение Правил дорожного движения на своем Ford Mustang.
В опубликованном девушкой ролике можно заметить общую сумму штрафов —
Месяцем ранее в Сеть попал ролик с регистратора, в котором девушка проехала на скорости мимо женщины с детской коляской на пешеходном переходе. Сама владелица Ford Mustang на вопрос об аварийной ситуации ответила НГС:
— Просто пролетела.
Комментаторы под видео приписывают девушке 14.2 пункт ПДД, который обязывает водителей останавливаться или снижать скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, если так сделало предшествующее транспортное средство.
— Пересекался с этой дамой и ее красной машиной трижды на дороге, и все три раза она что-либо нарушала, — сообщил корреспонденту НГС Илья Дорофеев — очевидец аварийных ситуаций. — Производит маневры без включения указателей поворота. Нарушает рядность проезда. Например, чтобы объехать других, едет прямо с полосы, которая только направо. Не пропускает пешеходов. Или едет прямо внаглую, или обруливает, и так как едет, не сбавляя скорости, в пешехода потом летит пыль и даже мелкий щебень.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что штрафов у девушки на Ford Mustang еще больше.
— С начала 2022 года на собственнике автомобиля «Форд-Мустанг» 68 неоплаченных административных штрафов, — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей Юлия Хабибуллина.
Других автохамов можно найти в 289-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак».
* Деятельность Meta по распространению Instagram в России запрещена.