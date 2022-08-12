Сибирячка на красном «Форде-Мустанге» похвасталась 65 штрафами ПДД

— Просто пролетела.



Комментаторы под видео приписывают девушке 14.2 пункт ПДД, который обязывает водителей останавливаться или снижать скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, если так сделало предшествующее транспортное средство.



— Пересекался с этой дамой и ее красной машиной трижды на дороге, и все три раза она что-либо нарушала, — сообщил корреспонденту НГС Илья Дорофеев — очевидец аварийных ситуаций. — Производит маневры без включения указателей поворота. Нарушает рядность проезда. Например, чтобы объехать других, едет прямо с полосы, которая только направо. Не пропускает пешеходов. Или едет прямо внаглую, или обруливает, и так как едет, не сбавляя скорости, в пешехода потом летит пыль и даже мелкий щебень.