«Вспоминать отдых в Геленджике буду с содроганием!» Туристы рассказывают, как мучительно добираются на курорты, где закрыты аэропорты
Рассмотрели все варианты, как из Сочи доехать в Анапу, Геленджик и Новороссийск
28 июля Росавиация в очередной раз на семь дней продлила запрет на полеты в Краснодар, Геленджик и Анапу. Аэропорты там закрыты с 24 февраля, пассажирам рекомендовано использовать аэрогавани Минеральных Вод и Сочи.
28 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник в ГК «Аэродинамика», которая управляет южными аэропортами, сообщил, что из-за закрытого воздушного пространства в них могут недосчитаться в этом году минимум 7,84 миллиона пассажиров. Только воздушная гавань Краснодара могла бы обслужить более 5 миллионов человек, а аэропорт Анапы недосчитается 2,8 миллиона пассажиров. Большинство сотрудников находятся в простое.
В «Аэродинамике» взмолились об открытии аэропорта в Краснодаре, ведь сочинский работает на пределе, при этом количество пассажиров увеличится традиционно в августе и в сентябре. Авиаперевозчики говорят, что в течение недели возобновят регулярные рейсы из Краснодара в случае отмашки на открытие, используя воздушный коридор через Майкоп и Сочи в облет зоны ограничений. Но пока на крик души «Аэродинамики» Росавиация не ответила. Понятно, бизнес терпит убытки. Но нас больше интересуют обычные граждане — настоящие герои, которые вынуждены буквально на перекладных добираться на отдых в Анапу, Геленджик и их окрестности.
«После такого отдыха нужен еще отдых и реабилитация»
Жительница Иркутска Виктория Мельникова очень хотела на море. Долгую снежную зиму мечтала о ласковом прибое, теплом южном солнце, откладывала деньги со своей скромной зарплаты. Думала больше о семилетнем сынишке, которому перед школой непременно нужно хорошо отдохнуть. Для отпуска выбрала Геленджик, в Сочи ей показалось дороговато.
— Я посмотрела по карте расстояние от Сочи до Геленджика: всего 250 километров, думала, как у нас в Иркутске, можно за 2,5 часа добраться по прямой, но мы ехали почти 7 часов! Когда я заказывала такси, была шокирована стоимостью — 10 тысяч рублей. Но другого варианта не было, билеты на поезд я не купила, да там через Туапсе нужно ехать. Потом, когда проехали всю эту жуткую дорогу, поняла, почему так дорого, — говорит Виктория. Они добирались до своего отеля почти сутки. Шесть часов летели из Иркутска в Москву, там транзитная пересадка 6 часов, потом из Москвы в Сочи четыре часа и семь часов на машине.
— Я с ужасом думаю о том, что нам нужно эту всю дорогу повторить снова. Да после такого отдыха нужен еще отдых и реабилитация. Нужно было в Сочи остановиться. Ребенок хоть и терпел все тяготы, но приехал в Геленджик никакой и со слезами на глазах. Да еще и водитель курил за рулем, нас тошнило на перевалах. Кондиционер отказывался включать, говорил, что машина не тянет. В общем, как мы намучились, не передать словами, — говорит Виктория.
«Да никакой логистики между курортами Краснодарского края нет»
Жительница Омска Светлана очень сильно возмущена транспортной логистикой между курортами Краснодарского края, она считает, что ее вообще нет. Потому что прямых рейсов поездов раз-два и обчелся, автобусные — раз в день. Светлана долго пыталась составить себе, как любят говорить чиновники, «дорожную карту» путешествия в Анапу общественным транспортом, но она у нее никак не складывалась. Даже если и были удобные рейсы, которые можно было бы и подождать, то билетов на них не было. Ей тоже пришлось вызывать такси, в результате путешествие из Сочи в Анапу заняло почти 10 часов.
— Мы собрали все пробки, а еще у водителя кипела машина. И он кипел тоже, мне было даже страшно. Включает кондиционер — двигатель закипает, мы останавливаемся, он вокруг бегает, матерится и орет. Это был какой-то ужас. Я хочу воспользоваться вашей площадкой и заявить, что ответственные лица — не знаю уж, кто они, администрация Краснодарского края, Минтранс, РЖД, зная, что аэропорты закрыты, ничего не предприняли, чтобы связать Сочи с другими черноморскими городами! Власти нам еще должны доплачивать, что мы едем, — негодует Светлана.
Со Светланой согласна жительница Челябинска Кристина Зимина, она также уверена, что власти должны были запустить дополнительные рейсы из Сочи. Она вместе с мужем и двумя детьми решила сэкономить и поехала в Геленджик на общественном транспорте. Чтобы не трястись на автобусе по серпантину, у детей слабоватые вестибулярные аппараты, решили доехать на поезде из Сочи до Туапсе, а там пересесть на автобус.
— Вот и сэкономили, устали как собаки. С вещами, детьми нужно было доехать из аэропорта на вокзал Адлер, там сесть на поезд в Туапсе. Там опять со всем этим скарбом дойти до автовокзала, сесть на рейсовый автобус и тащиться в нем еще больше трех часов в Геленджик. Другого варианта нет, прямого рейса из Сочи нет, — говорит Кристина. Да еще на следующий день после приезда в Геленджик вся ее семья свалилась с ротовирусом. Целую неделю не выходили из номера.
— Вспоминать отдых в Геленджике я буду с содроганием. Лучше бы дома сидели и по реке Ай сплавлялись, как раньше, — говорит Кристина.
Разобрались, как добраться в Анапу и в Геленджик
Каждый день из Сочи в Анапу ходит электричка «Ласточка». Время ее отправления с адлерского вокзала — 13:22, если прилетел позже, всё! Жди сутки. Кроме этой электрички, прямого железнодорожного сообщения между Анапой и Сочи нет. Можно доехать на поезде до Краснодара, а оттуда сесть на поезд до Анапы, но это еще нужно попробовать купить билет. А с ними, как мы рассказывали, сейчас большая напряженка.
Из Сочи в Анапу ходят автобусы, но это такое себе удовольствие, пробки он точно не минует. Да и отправляется с автовокзала в центре Сочи, а туда тоже еще нужно доехать по пробкам. Дорога занимает до 10 часов, впрочем так же, как на «Ласточке». «Но это же Черноморское побережье! Почему не запустить морское сообщение?» — спросите вы. «Резонный вопрос», — ответим мы. Но спешим расстроить, его нет.
Можно купить билет на «Комету», которая ходит из Сочи в Новороссийск и в Геленджик. Но всех желающих она точно не вместит. К тому же рейс в Новороссийск выходит из порта Сочи в 7:15 раз в день, взрослый билет стоит 3500 рублей, время в пути — 5 часов 30 минут. Билет из Сочи в Геленджик стоит 3000 рублей, и рейс также выходит в море рано утром.
Из Сочи в Геленджик можно уехать автобусом с автовокзала в Сочи. С Геленджиком нет железнодорожного сообщения, ближайший вокзал в Новороссийске, который находится в 40 километрах от Геленджика. Но в Новороссийск из Сочи можно попасть только через Краснодар. Везде засада!
«Нужно искать проверенных водителей и компании»
Руководитель компании «Трансфер Сочи» Руслан поделился с корреспондентом SOCHI1.RU всеми нюансами поездок из Сочи в другие города Черноморского побережья. Он говорит, что запросов на поездки очень много, но многих туристов отпугивает стоимость, особенно тех, кто планирует отдохнуть бюджетно. А людей состоятельных, кто может заказать себе тариф ВИП, пугает долгая и утомительная дорога.
— Хотя трансфер предполагает остановки по первому требованию, можно заехать в кафе, на заправку. Все это включено в тариф, но и это не очень успокаивает. Были такие случаи, когда мы возили состоятельных людей, а назад они возвращались на поезде с пересадками. Дорога действительно тяжелая, и тут дело не в деньгах. А для 70 процентов людей, которые едут на отдых в этом году — пугает цена, потому что они с очень скромным достатком, — говорит Руслан.
Такие люди долго готовятся к поездке, изучают карту, и им кажется, что Сочи и Анапа, в большей части России, где дороги прямые, расстояние в 300–400 километров — это недолго. А здесь мы едем по серпантину, дороги загруженные, пробки, — говорит Руслан. В день ему поступает около 50 звонков, из них принимают решение заказать трансфер только 5 человек. Люди едут в Геленджик и Анапу, терпят все лишения, потому что отдых там существенно дешевле, чем в Сочи, и с каждым годом россияне, по наблюдению Руслана становятся всё более экономными, но от отдыха на море отказываться не хотят. И он их прекрасно понимает.
Руслан говорит, что все альтернативные варианта общественного транспорта на Черноморском побережье не очень надежные. Например, если выбрать «Комету», то можно не дождаться своего рейса. Погода в этом году на побережье нестабильная, в случае шторма ее могут отменить, и придется срочно, по факту искать другие варианты на ходу. Путешествие на «Ласточке» он считает самым демократичным вариантом. Но это тоже не просто, 10 часов сидеть на не очень удобных креслах, остановки у электрички короткие.
— Если туристы с детьми, с колясками, с чемоданами. Им нужно с аэропорта все это загрузить в такси, доехать до вокзала, там куча народу и сумасшедший дом. В «Ласточке» не остановиться, не выйти. И это мучительный путь. Проще воспользоваться трансфером, компании предлагают такие условия, которые не могут предоставить такси. Опять же возьмем семью с детьми, отец остается дома и просит представителей трансферной компании встретить его жену в аэропорту с табличкой и помочь с багажом, — говорит Руслан. Такси заранее не закажешь, а в трансфере можно заказать машину за неделю, оплатить заранее и получить кассовый чек. Водители трансферных компаний отслеживают рейс и подают машину к рейсу, а не ко времени. И за ожидание платить ничего не нужно.
— Когда у нас люди заранее заказывают и водитель знает, что у него завтра заказ, он высыпается, готовит машину к дороге, готовит себя к дороге. Он со свежими силами едет на заказ. А в такси они работают сутками, и представьте, в конце смены ему попадает заказ в Анапу. Он и так еле живой на той жаре, а тут ему еще в Анапу ехать. Это уже сомнительная безопасность, — говорит Руслан. В такси машины ездят круглые сутки, эксплуатация их идет на 100 процентов, в трансферных компаниях такой нагрузки нет ни на водителя, ни на автомобиль. У них есть время подготовить машину к следующей поездке, а у таксиста этого времени нет. Конечно, и в такси есть хорошие машины и водители, но в Сочи основная часть таксистов — приезжие, которые хотят только заработать и не знают города, а главное, не умеют ездить по горным дорогам.
Руслан рекомендует не рассматривать компании с низкими ценами, конкуренты часто их опускают, чтобы заманить людей, а потом отвезти их на убитой и грязной машине, с сомнительным водителем, который приехал из Абхазии, чтобы заработать в сезон.
— По низким ценам принимают очень много заказов, если мы десятки принимаем, то они сотни. Они это делают, чтобы им можно было выбирать, выгодные заказы они берут, а если им не выгодно, то людей просто кидают. Люди вынуждены срочно искать другой вариант добраться. Из-за таких страдают добросовестные фирмы, потому что люди перестают доверять всем. И идут к таксистам, — говорит Руслан и приводит в качестве примера недавний случай. Когда люди отказались от услуг его фирмы, которая готова была увезти их в Анапу за 14 тысяч рублей, потому что нашли дешевле — за 9 тысяч. Эти туристы позвонили Руслану в 3 часа ночи и просили подать им машину на серпантин, потому что машина у них сломалась и они остались на дороге с детьми и вещами.