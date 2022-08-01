«Вспоминать отдых в Геленджике буду с содроганием!» Туристы рассказывают, как мучительно добираются на курорты, где закрыты аэропорты

Разобрались, как добраться в Анапу и в Геленджик

Каждый день из Сочи в Анапу ходит электричка «Ласточка». Время ее отправления с адлерского вокзала — 13:22, если прилетел позже, всё! Жди сутки. Кроме этой электрички, прямого железнодорожного сообщения между Анапой и Сочи нет. Можно доехать на поезде до Краснодара, а оттуда сесть на поезд до Анапы, но это еще нужно попробовать купить билет. А с ними, как мы рассказывали, сейчас большая напряженка.

Из Сочи в Анапу ходят автобусы, но это такое себе удовольствие, пробки он точно не минует. Да и отправляется с автовокзала в центре Сочи, а туда тоже еще нужно доехать по пробкам. Дорога занимает до 10 часов, впрочем так же, как на «Ласточке». «Но это же Черноморское побережье! Почему не запустить морское сообщение?» — спросите вы. «Резонный вопрос», — ответим мы. Но спешим расстроить, его нет.

Можно купить билет на «Комету», которая ходит из Сочи в Новороссийск и в Геленджик. Но всех желающих она точно не вместит. К тому же рейс в Новороссийск выходит из порта Сочи в 7:15 раз в день, взрослый билет стоит 3500 рублей, время в пути — 5 часов 30 минут. Билет из Сочи в Геленджик стоит 3000 рублей, и рейс также выходит в море рано утром.