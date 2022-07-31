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Дачники возвращаются после жарких выходных: на въездах в Новосибирск огромные пробки — видео и фото верениц

Добраться после отдыха до дома сейчас та еще задача

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Машины едут одна за одной очень плотно

Машины едут одна за одной очень плотно

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Новосибирцы массово возвращаются в город после жарких выходных. В итоге на дорогах образовываются длинные вереницы машин в несколько километров.

— Ордынское шоссе в воскресенье в сторону города. Такое впечатление, что весь город в выходные находится в Ордынке, — сняла на видео вереницу читательница НГС Элина.

На протяжении почти четырех минут ролика машины медленно двигаются одна за одной в Новосибирск. Публикуем часть видео.

Помимо Ордынского шоссе затруднения наблюдаются на Северном объезде, Гусинобродском шоссе. А из Мочища новосибирцы пытаются вернуться с авиашоу. Сделать это очень непросто.

Растянулась пробка и от Бердска почти до Нижней Ельцовки.

Сегодня в город попасть очень сложно

Сегодня в город попасть очень сложно

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Проблемы с движением со стороны Ордынки

Проблемы с движением со стороны Ордынки

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Пробка собирается и на Северном объезде

Пробка собирается и на Северном объезде

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