Дачники возвращаются после жарких выходных: на въездах в Новосибирск огромные
пробки — видео и фото верениц
Добраться после отдыха до дома сейчас та еще задача
Новосибирцы массово возвращаются в город после жарких выходных. В итоге на дорогах образовываются длинные вереницы машин в несколько километров.
— Ордынское шоссе в воскресенье в сторону города. Такое впечатление, что весь город в выходные находится в Ордынке, — сняла на видео вереницу читательница НГС Элина.
На протяжении почти четырех минут ролика машины медленно двигаются одна за одной в Новосибирск. Публикуем часть видео.
Помимо Ордынского шоссе затруднения наблюдаются на Северном объезде, Гусинобродском шоссе. А из Мочища новосибирцы пытаются вернуться с авиашоу. Сделать это очень непросто.
Растянулась пробка и от Бердска почти до Нижней Ельцовки.