В Улан-Удэ вылетел первый самолет из Новосибирска по новому маршруту
Новосибирцы смогут улететь в столицу Башкирии транзитным рейсом из Норильска
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20 июля из аэропорта Толмачёво был отправлен первый рейс по новому маршруту Норильск — Новосибирск — Улан-Удэ. В авиагавани побывал фотокорреспондент Александр Ощепков.
22 июня самолет, выполняющий рейс Новосибирск — Москва, более 11 часов не мог взлететь из-за повреждений, полученных при буксировке. Пассажиры улетели в столицу на других воздушных судах.