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В Улан-Удэ вылетел первый самолет из Новосибирска по новому маршруту

Новосибирцы смогут улететь в столицу Башкирии транзитным рейсом из Норильска

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Маршрут организован авиакомпанией NordStar

Маршрут организован авиакомпанией NordStar

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20 июля из аэропорта Толмачёво был отправлен первый рейс по новому маршруту Норильск — Новосибирск — Улан-Удэ. В авиагавани побывал фотокорреспондент Александр Ощепков.

Продажа билетов в Улан-Удэ была запущена в Толмачёво несколько дней назад

Продажа билетов в Улан-Удэ была запущена в Толмачёво несколько дней назад

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Предполагается, что новые рейсы предоставят новосибирцам дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицу Бурятии

Предполагается, что новые рейсы предоставят новосибирцам дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицу Бурятии

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Из Новосибирска в Улан-Удэ самолет вылетает в 15:40 (нск) и прибывает в столицу Башкирии в 19:15 по местному времени

Из Новосибирска в Улан-Удэ самолет вылетает в 15:40 (нск) и прибывает в столицу Башкирии в 19:15 по местному времени

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Время в пути из Новосибирска в Улан-Удэ составит 2 часа 35 минут

Время в пути из Новосибирска в Улан-Удэ составит 2 часа 35 минут

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Обратный рейс из Улан-Удэ также предполагает посадки в Новосибирске и Норильске

Обратный рейс из Улан-Удэ также предполагает посадки в Новосибирске и Норильске

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Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, сообщили в авиакомпании

Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, сообщили в авиакомпании

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Предполагается, что новые рейсы предоставят новосибирцам дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицу Бурятии

Предполагается, что новые рейсы предоставят новосибирцам дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицу Бурятии

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22 июня самолет, выполняющий рейс Новосибирск — Москва, более 11 часов не мог взлететь из-за повреждений, полученных при буксировке. Пассажиры улетели в столицу на других воздушных судах.

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