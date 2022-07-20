«Идите на хрен, я глухонемой»: как попрошайки зарабатывают на дорогах. Они приезжают сюда со всей страны

На оживленных перекрестках Екатеринбурга активизировались люди, которые просят деньги у автомобилистов. В этом году среди них много инвалидов, у каждого — свой непростой путь. Некоторые специально приехали сюда из других регионов — чтобы подзаработать на хлебном месте и отправиться дальше.



Например, блондинка на инвалидной коляске (вы можете увидеть ее в самом начале нашего видеосюжета) знакома не только водителям Екатеринбурга. Ее зовут Света, и она гастролер. До этого Света просила милостыню на дорогах Омска, Оренбурга и Казани. В уральской столице она сняла комнату на несколько месяцев и теперь работает на оживленном перекрестке, где по утрам собираются адские пробки. Это приносит Свете хороший доход.