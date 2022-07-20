«Идите на хрен, я глухонемой»: как попрошайки зарабатывают на дорогах. Они приезжают сюда со всей страны
Инвалиды просят милостыню прямо на проезжей части, рискуя попасть под машины и подставить водителей
На оживленных перекрестках Екатеринбурга активизировались люди, которые просят деньги у автомобилистов. В этом году среди них много инвалидов, у каждого — свой непростой путь. Некоторые специально приехали сюда из других регионов — чтобы подзаработать на хлебном месте и отправиться дальше.
Например, блондинка на инвалидной коляске (вы можете увидеть ее в самом начале нашего видеосюжета) знакома не только водителям Екатеринбурга. Ее зовут Света, и она гастролер. До этого Света просила милостыню на дорогах Омска, Оренбурга и Казани. В уральской столице она сняла комнату на несколько месяцев и теперь работает на оживленном перекрестке, где по утрам собираются адские пробки. Это приносит Свете хороший доход.
Валентина Михайловича в Екатеринбурге тоже знают многие. Сюда он приехал из Красноярска, где начинал свой путь попрошайки.
— Началось всё с алкоголя. Как вернулся из армии, так и запил. Ни жена не смогла остановить, ни ребенок, — рассказывает Валентин Михайлович. — В конце 90-х супруга от меня ушла, с работы за пьянку уволили. Я как-то нажрался у дядьки и пошел гулять по городу, вот тогда меня сбила машина.
Передвигаться в потоке машин, признается мужчина, ему страшно, но деваться некуда — за день он собирает около 2000–3000 рублей.
Все, что грозит людям с таким промыслом, — это административный штраф в 500 рублей за то, что находятся на проезжей части. С начала 2022 года его выписали уже сотне попрошаек.
Репортаж о «рабочих» буднях попрошаек и реакции водителей на них можно прочитать тут.