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Дачники встали в 4-километровую пробку на Гусинобродском тракте из-за ДТП

Автомобилистам приходится объезжать аварию

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Движение почти перекрыло ДТП

Движение почти перекрыло ДТП

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Дачники с трудом могут вернуться в Новосибирск из-за ДТП на Гусинобродском тракте. Два внедорожника почти полностью перекрыли полосу в сторону города.

Длина затора составила более 4 километров.

На карте 2GIS можно заметить, что движение немного затруднено и в сторону Плотниково.

Пробка растянулась на 4 километра

Пробка растянулась на 4 километра

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Вечером 15 июля на правом и левом берегах Новосибирска было затруднено движение, уровень пробок составил 7 баллов. Бордовыми и красными в сервисе 2GIS отмечены оба моста через Обь, Красный проспект, Большевистская и еще пара десятков улиц.

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НовосибирскпробкаГусинобродский тракт
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