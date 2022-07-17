«Уволился, если бы с пассажирами там ночью ехать»: в НСО начался ремонт трассы, которую объезжают по обочинам
Речь идет о проблемных участках дороги от Ордынского до Кочек
Дорожники начали ремонтировать проблемные участки на Ордынской трассе — автомобилисты говорят, что пока продолжают там терять колеса и объезжают сложные места по обочинам.
Речь идет про участок трассы в Ордынском районе — от Ордынского до Кочек. При этом в июне водители отмечали, что недавно отремонтированные участки дороги приходилось объезжать по обочинам.
— Я 15 лет работал на автобусах. Уволился бы быстрее, чем по такой дороге с пассажирами ночью ехать. Не дай бог с колесом что-то. Виноват 100% водитель, вся ответственность на нем, — поделился мнением о дороге водитель большегруза.
В то время когда водитель разговаривал с НГС, он стоял в дороге из-за поврежденного колеса.
НГС писал об этой дороге еще в мае. Тогда Территориальное управление автомобильной дороги Новосибирской области подтвердило, что трасса находится в их ведении.
— На отдельных участках зафиксированы дефекты покрытия: продольные и поперечные трещины, сетка трещин. Выбоины, ямы, проломы, выкрашивание покрытия, нарушение геометрических параметров (формы) покрытия: колейность, сдвиги, просадки. Нарушение состояния поверхности покрытия, износ поверхности покрытия и так далее. Общая площадь покрытия с дефектами превысила 309 тысяч квадратных метров, — констатировали в управлении.
Замглавы Ордынского района Юрий Краус подтвердил, что участок от Рогалево до границы с Кочковским в этом году в приоритете, так как дорожное полотно там действительно серьезно разрушено.
Проблемные участки дороги в конце июня водители зафиксировали на видео. В ролике можно увидеть заплатки на полотне, качеством которых недоволен автор снятого. Один из водителей отмечает, что эта дорога может быть опасна и для пассажирского транспорта.
На днях Территориальное управление автомобильных дорог сообщило о том, что подрядчики начали масштабный ремонт Ордынского шоссе и до октября должны привести в порядок
— В работах задействовано четыре подрядные организации. Контракты со всеми заключены, — уточнили в ТУАД. Работы проводят: ООО «СтройСити», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «Автодорремонт техно», АО «Новосибирскавтодор».
— Дорожники везде фрезеруют старое покрытие, уложат выравнивающий слой, полностью обновят асфальтобетон, укрепят обочины, установят барьерные ограждения, новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — анонсировали в управлении автомобильных дорог.
Общая протяженность Ордынской трассы — больше 400 километров, она проходит по
В ТУАД прокомментировали видеозапись, где речь идет про пассажирский транспорт. По их данным, на этом участке дефекты уже устранили. Основной ремонт в этом году —
Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о нехватке подрядчиков для ремонта дорог и увеличении срока заключения контрактов.