«Уволился, если бы с пассажирами там ночью ехать»: в НСО начался ремонт трассы, которую объезжают по обочинам

Дорожники начали ремонтировать проблемные участки на Ордынской трассе — автомобилисты говорят, что пока продолжают там терять колеса и объезжают сложные места по обочинам.

Речь идет про участок трассы в Ордынском районе — от Ордынского до Кочек. При этом в июне водители отмечали, что недавно отремонтированные участки дороги приходилось объезжать по обочинам.