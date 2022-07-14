В новый участок Восточного обхода планируют вложить 3,5 миллиарда — смотрим на карте, где он будет проходить

В Новосибирской области хотят построить участок Восточного обхода стоимостью более 3,5 миллиарда рублей — информация о закупке, объявленной Сибуправтодором, появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На сайте говорится, что речь идет о строительстве автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево: 1-й этап км 14 — км 34 .