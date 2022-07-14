В новый участок Восточного обхода планируют вложить 3,5 миллиарда — смотрим на карте, где он будет проходить
Дорога будет состоять из 4 полос, протяженность — 9,3 километра
В Новосибирской области хотят построить участок Восточного обхода стоимостью более 3,5 миллиарда рублей — информация о закупке, объявленной Сибуправтодором, появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
На сайте говорится, что речь идет о строительстве автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево:
— Речь идет о строительстве IГ этапа Восточного обхода Новосибирска протяженностью
Коломейцева уточнила, что на этапе IГ предстоит завершить строительство совмещенной эстакадной части с мостом через реку Иня и двумя путепроводами, построить путепровод в районе села Барышево, завершить устройство земляного полотна по основному ходу дороги, выполнить слои дорожной одежды и цементобетонное покрытие, установить освещение, шумозащитные экраны, барьерное ограждение и прочие элементы инженерного обустройства.
Ранее мы рассказывали, что трассы до Павлодара и Кузбасса отремонтируют в Новосибирской области.