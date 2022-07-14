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В новый участок Восточного обхода планируют вложить 3,5 миллиарда — смотрим на карте, где он будет проходить

Дорога будет состоять из 4 полос, протяженность — 9,3 километра

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Работы первого этапа завершат в 2024 году

Работы первого этапа завершат в 2024 году

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В Новосибирской области хотят построить участок Восточного обхода стоимостью более 3,5 миллиарда рублей — информация о закупке, объявленной Сибуправтодором, появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На сайте говорится, что речь идет о строительстве автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево: 1-й этап км 14км 34.

— Речь идет о строительстве IГ этапа Восточного обхода Новосибирска протяженностью 9,3 км в четыре полосы движения с покрытием из цементобетона. Это завершающий участок 1-го этапа км 14км 34. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на участках IА, IБ, IВ общей протяженностью 10,3 километра. Строительство 20-километрового 1-го этапа должно быть полностью завершено в 2024 году, — пояснила журналисту НГС пресс-секретарь Сибуправтодора Ольга Коломейцева.

Так выглядит этот участок

Так выглядит этот участок

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Коломейцева уточнила, что на этапе IГ предстоит завершить строительство совмещенной эстакадной части с мостом через реку Иня и двумя путепроводами, построить путепровод в районе села Барышево, завершить устройство земляного полотна по основному ходу дороги, выполнить слои дорожной одежды и цементобетонное покрытие, установить освещение, шумозащитные экраны, барьерное ограждение и прочие элементы инженерного обустройства.

Ранее мы рассказывали, что трассы до Павлодара и Кузбасса отремонтируют в Новосибирской области.

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дорога«Сибуправтодор»«Чуйский тракт»
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