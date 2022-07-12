«Просто откинулся, руки за головой»: водитель прокатился по Новосибирску, не держась за руль

— 5 июля я ехала на встречу и на светофоре на пересечении Гурьевской и Кирова услышала, что музыка орет, окна открыты. Обратила внимание на эту машину. Мы проехали ГПНТБ. Доехали до «Бахетле», и я заметила, что никто не ведет машину, водитель просто откинулся, руки за головой. Я была в шоке, — рассказала НГС жительница Новосибирска Лариса Дорожкина.

