«Просто откинулся, руки за головой»: водитель прокатился по Новосибирску, не держась за руль
В салоне машины играла громкая музыка
В Новосибирске 5 июля в Октябрьском районе заметили водителя, который находился за рулем автомобиля, но не держался за руль. Этот момент попал на камеру.
О происшествии в редакцию сообщила сибирячка Лариса Дорожкина, которая в этот момент была в другом автомобиле.
— 5 июля я ехала на встречу и на светофоре на пересечении Гурьевской и Кирова услышала, что музыка орет, окна открыты. Обратила внимание на эту машину. Мы проехали ГПНТБ. Доехали до «Бахетле», и я заметила, что никто не ведет машину, водитель просто откинулся, руки за головой. Я была в шоке, — рассказала НГС жительница Новосибирска Лариса Дорожкина.
После этого водитель начал кричать о том, чтобы видео с ним удалили. После этого машины разъехались.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы выяснить, что грозит водителю за такое вождение. На момент публикации ответ не поступил.
В середине июня в Новосибирске по Димитровскому мосту проехали три автомобиля «Гелендваген», пассажиры которых вылезали наружу из окон. Это попало на видео.