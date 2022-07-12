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Тема дняПрокатился по Новосибирску, не держась за руль
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«Просто откинулся, руки за головой»: водитель прокатился по Новосибирску, не держась за руль

В салоне машины играла громкая музыка

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Водитель привлек внимание других автомобилистов

Водитель привлек внимание других автомобилистов

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В Новосибирске 5 июля в Октябрьском районе заметили водителя, который находился за рулем автомобиля, но не держался за руль. Этот момент попал на камеру.

О происшествии в редакцию сообщила сибирячка Лариса Дорожкина, которая в этот момент была в другом автомобиле.

— 5 июля я ехала на встречу и на светофоре на пересечении Гурьевской и Кирова услышала, что музыка орет, окна открыты. Обратила внимание на эту машину. Мы проехали ГПНТБ. Доехали до «Бахетле», и я заметила, что никто не ведет машину, водитель просто откинулся, руки за головой. Я была в шоке, — рассказала НГС жительница Новосибирска Лариса Дорожкина.

После этого водитель начал кричать о том, чтобы видео с ним удалили. После этого машины разъехались.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы выяснить, что грозит водителю за такое вождение. На момент публикации ответ не поступил.

В середине июня в Новосибирске по Димитровскому мосту проехали три автомобиля «Гелендваген», пассажиры которых вылезали наружу из окон. Это попало на видео.

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