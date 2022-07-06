Мотоциклист без прав разбился насмерть о бетонное ограждение Бердского шоссе
Он не справился с управлением и наехал на разделительный барьер
В Новосибирске 6 июля у остановки «Речкуновка» на Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом: мотоциклист не справился с управлением и въехал на большой скорости в железобетонное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте.
— В 15 часов 00 минут водитель, мужчина
Известно, что мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
5 июля «Нива» попала под колеса грузовика в Новосибирской области — машины вынесло на обочину. Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Нивы».