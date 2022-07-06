Мотоциклист без прав разбился насмерть о бетонное ограждение Бердского шоссе

В Новосибирске 6 июля у остановки «Речкуновка» на Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом: мотоциклист не справился с управлением и въехал на большой скорости в железобетонное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте.



— В 15 часов 00 минут водитель, мужчина 1989 г. р. , ранее лишенный специального права управления транспортным средством, двигался на мотоцикле «Рейсер» без мотошлема по автодороге Р-256 со стороны Бердска в сторону Новосибирска и при перестроении совершил наезд на препятствие. В результате ДТП на месте ДТП скончался водитель мотоцикла, — сообщили НГС в ГУ МВД региона.

