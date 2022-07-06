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Мотоциклист без прав разбился насмерть о бетонное ограждение Бердского шоссе

Он не справился с управлением и наехал на разделительный барьер

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Мотоциклиста ранее лишили прав за нетрезвую езду

Мотоциклиста ранее лишили прав за нетрезвую езду

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В Новосибирске 6 июля у остановки «Речкуновка» на Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом: мотоциклист не справился с управлением и въехал на большой скорости в железобетонное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— В 15 часов 00 минут водитель, мужчина 1989 г. р., ранее лишенный специального права управления транспортным средством, двигался на мотоцикле «Рейсер» без мотошлема по автодороге Р-256 со стороны Бердска в сторону Новосибирска и при перестроении совершил наезд на препятствие. В результате ДТП на месте ДТП скончался водитель мотоцикла, — сообщили НГС в ГУ МВД региона.

Известно, что мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

5 июля «Нива» попала под колеса грузовика в Новосибирской области — машины вынесло на обочину. Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Нивы».

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