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Метрополитен обещал увеличить пропускную способность с помощью новых турникетов — мэрия это отрицает

В городе собирались решить проблему давки во время массовых мероприятий на набережной

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На станции «Речной вокзал» поставили новые турникеты, но людям всё равно было сложно уехать с праздника

На станции «Речной вокзал» поставили новые турникеты, но людям всё равно было сложно уехать с праздника

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему новые турникеты, установленные на станции метро «Речной вокзал», не помогли избежать давки на День города 26 июня. Ранее метрополитен обещал, что оборудование поможет увеличить пропускную способность.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в 2021 году. Тогда после праздничного салюта 9 Мая на «Речном вокзале» собралась толпа. После этого в метрополитене заявили, что нашли способ избежать давки:

— С целью исключения подобной ситуации в дальнейшем и для увеличения пропускной способности прохода пассажиров через турникеты к поездам на станции «Речной вокзал» метрополитеном запланировано расширение линейки турникетов на этой станции с увеличением количества проходов.

Новые турникеты на станции начали устанавливать в конце 2021 года, и запустили в 2022-м. Несмотря на это, 26 июня 2022 года после салюта в Новосибирске, когда люди начали расходиться, станцию «Речной вокзал» закрыли, чтобы избежать столпотворения. После того как поток людей уменьшился, она возобновила работу. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему станцию закрыли, несмотря на установку новых турникетов.

— Турникеты на всех станциях метрополитена предназначены исключительно для пропуска пассажиров в случае оплаты за проезд. В турникетах отсутствует функция контроля количества пропущенных пассажиров, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что с 22:00 до 22:30 было перекрыто движение для автомобилей по Октябрьскому мосту и прилегающим развязкам, а работу станции «Речной вокзал» приостановили с 22:00 до 23:40.

— Указанные ограничения были введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности ввиду скопления большого количества граждан на территории Михайловской набережной, — сообщила мэрия.

Всего в праздновании участвовали более 200 000 человек.

НГС следил за празднованием Дня города в течение всего дня. Самые интересные и запоминающиеся события корреспонденты собрали в онлайн-трансляции. Тогда на сцене Михайловской набережной выступила группа Reflex, а затем горожане увидели фестиваль фейерверков.

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