Метрополитен обещал увеличить пропускную способность с помощью новых турникетов — мэрия это отрицает
В городе собирались решить проблему давки во время массовых мероприятий на набережной
В мэрии Новосибирска объяснили, почему новые турникеты, установленные на станции метро «Речной вокзал», не помогли избежать давки на День города 26 июня. Ранее метрополитен обещал, что оборудование поможет увеличить пропускную способность.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла в 2021 году. Тогда после праздничного салюта 9 Мая на «Речном вокзале» собралась толпа. После этого в метрополитене заявили, что нашли способ избежать давки:
— С целью исключения подобной ситуации в дальнейшем и для увеличения пропускной способности прохода пассажиров через турникеты к поездам на станции «Речной вокзал» метрополитеном запланировано расширение линейки турникетов на этой станции с увеличением количества проходов.
Новые турникеты на станции начали устанавливать в конце 2021 года, и запустили в
— Турникеты на всех станциях метрополитена предназначены исключительно для пропуска пассажиров в случае оплаты за проезд. В турникетах отсутствует функция контроля количества пропущенных пассажиров, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что с 22:00 до 22:30 было перекрыто движение для автомобилей по Октябрьскому мосту и прилегающим развязкам, а работу станции «Речной вокзал» приостановили с 22:00 до 23:40.
— Указанные ограничения были введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности ввиду скопления большого количества граждан на территории Михайловской набережной, — сообщила мэрия.
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