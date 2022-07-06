Метрополитен обещал увеличить пропускную способность с помощью новых турникетов — мэрия это отрицает

В мэрии Новосибирска объяснили, почему новые турникеты, установленные на станции метро «Речной вокзал», не помогли избежать давки на День города 26 июня. Ранее метрополитен обещал, что оборудование поможет увеличить пропускную способность.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в 2021 году. Тогда после праздничного салюта 9 Мая на «Речном вокзале» собралась толпа. После этого в метрополитене заявили, что нашли способ избежать давки: