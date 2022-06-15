Четыре участка трассы от Новосибирска до Павлодара отремонтируют в этом году

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт четырех участков трассы до Павлодара. Стоимость работ оценили в 550,7 миллиона рублей.



В Ордынском районе трассу отремонтируют на участках с 64 по 69 километр, и с 85 по 88 километр. На них выполнят демонтажные работы, фрезерование покрытия, его очистку от грязи и пыли, заливку битумом. Также подрядчик должен будет укрепить обочины. Ремонт проведут в два этапа: первый начнется после заключения контракта и продлится до 25 августа, второй — до 20 октября. Максимальная цена ремонта этих участков — 338,6 миллиона рублей.