Четыре участка трассы от Новосибирска до Павлодара отремонтируют в этом году
Ремонт участка в 1 километр оценили в 28 миллионов рублей
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт четырех участков трассы до Павлодара. Стоимость работ оценили в 550,7 миллиона рублей.
В Ордынском районе трассу отремонтируют на участках с 64 по 69 километр, и с 85 по 88 километр. На них выполнят демонтажные работы, фрезерование покрытия, его очистку от грязи и пыли, заливку битумом. Также подрядчик должен будет укрепить обочины. Ремонт проведут в два этапа: первый начнется после заключения контракта и продлится до 25 августа, второй — до 20 октября. Максимальная цена ремонта этих участков — 338,6 миллиона рублей.
Еще ТУАД ищет подрядчика на ремонт шести километров трассы в Карасукском районе — с 364,5 по 370,5 километр. На дороге восстановят покрытие, обустроят дорожную одежду, установят ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесут разметку. На работы готовы потратить 185,2 миллиона рублей, ремонт планируется завершить к 12 октября.
Самый короткий участок ремонта тоже находится в Краснозерском районе, с 323 по 324 километр трассы. На нем сделают покрытие из асфальтобетона, установят сигнальные столбики, нанесут разметку. Подрядчик должен завершить работы до 13 октября. Максимальная цена работ — 28,8 миллиона рублей.
Как сообщили НГС в пресс-службе ТУАД, в этом году на ремонт трассы выделили 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Подрядчиков для всех участков работ определят до 1 июля.
В начале мая сибиряк снял на камеру, как едет на грузовике по Ордынскому шоссе. На кадрах видно, что на трассе ямы чередуются с асфальтом. Мужчина сопроводил видео эмоциональным рассказом.