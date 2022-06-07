Большегрузам запретят ездить по Новосибирску до конца лета
Ограничение будет действовать при температуре выше 32 градусов
С 15 июня по 31 августа большегрузам запретят ездить по части дорог Новосибирской области. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог.
— Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам Новосибирской области регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием, будет действовать при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — сообщили в ТУАДе.
При этом в период с 22:00 до 10:00 проезд будет разрешен для транспорта с допустимыми осевыми нагрузками.
До этого похожее ограничение действовало весной. Тогда исключения предусмотрели для пассажирского транспорта и большегрузов, перевозящих продукты питания и лекарства.