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Большегрузам запретят ездить по Новосибирску до конца лета

Ограничение будет действовать при температуре выше 32 градусов

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Ограничение будет действовать до 31 августа

Ограничение будет действовать до 31 августа

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С 15 июня по 31 августа большегрузам запретят ездить по части дорог Новосибирской области. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог.

— Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам Новосибирской области регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием, будет действовать при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — сообщили в ТУАДе.

При этом в период с 22:00 до 10:00 проезд будет разрешен для транспорта с допустимыми осевыми нагрузками.

До этого похожее ограничение действовало весной. Тогда исключения предусмотрели для пассажирского транспорта и большегрузов, перевозящих продукты питания и лекарства.

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