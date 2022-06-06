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На несколько часов ограничат движение по мосту через реку Издревая — там делают ямочный ремонт

Мост будет по очереди перекрывать на 15 минут, а потом закрывать на 30 минут

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Движение будет ограничено с 21:00 до 24:00

Движение будет ограничено с 21:00 до 24:00

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Под Новосибирском 7 июня с 21.00 до 24.00 будет ограничено движение по мосту через реку Издревая. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, мост находится на Ленинск-Кузнецкой трассе у поселка Гусиный брод.

— Ограничения связаны с работами по ямочному ремонту покрытия моста. Ограничение движения будет осуществляться по следующей схеме: на 15 минут движения по мосту будет закрыто, затем в течение 30 минут будет осуществляться пропуск автотранспорта, — объяснили в пресс-службе ТУАД.

В ГКУ НСО ТУАД также сообщили, что есть объезд до села Плотниково через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Строители планируют еще раз сократить сроки ремонта моста через реку Издревая. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Работы хотят закончить к 1 июля. 20 мая управление сообщало, что движение откроют к 1 сентября.

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