На несколько часов ограничат движение по мосту через реку Издревая — там делают ямочный ремонт
Мост будет по очереди перекрывать на 15 минут, а потом закрывать на 30 минут
Под Новосибирском 7 июня с 21.00 до 24.00 будет ограничено движение по мосту через реку Издревая. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, мост находится на Ленинск-Кузнецкой трассе у поселка Гусиный брод.
— Ограничения связаны с работами по ямочному ремонту покрытия моста. Ограничение движения будет осуществляться по следующей схеме: на 15 минут движения по мосту будет закрыто, затем в течение 30 минут будет осуществляться пропуск автотранспорта, — объяснили в пресс-службе ТУАД.
В ГКУ НСО ТУАД также сообщили, что есть объезд до села Плотниково через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ленинск-Кузнецкую трассу.
Строители планируют еще раз сократить сроки ремонта моста через реку Издревая. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Работы хотят закончить к 1 июля. 20 мая управление сообщало, что движение откроют к 1 сентября.