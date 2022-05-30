Планируют завершить к июлю: строители сократили сроки ремонта моста через реку Издревую
Ремонт начали в апреле 2022 года
Строители планируют еще раз сократить сроки ремонта моста через реку Издревая. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Работы хотят закончить к 1 июля. 20 мая управление сообщало, что движение откроют к 1 сентября.
Сейчас ТУАД работает с подрядчиком над сокращением сроков работ на самом загруженном участке.
— Подрядчик армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор. Большая часть работ всего моста производится в подмостовой зоне, скрытой от водителей, — рассказали в управлении.
По проекту подрядчик должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах и береговые опоры.
— После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка, — добавили в ТУАД.
Чтобы ускорить сроки ремонта, на объекте увеличили количество работников, теперь они работают в две смены.
— Проработан вариант досрочного снятия ограничения движения по проезжей части до окончания всех работ и открытие второй полосы после окончания работ по ремонту деформационных швов, — сообщили в ТУАДе.
Мост на самом закруженном направлении по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ремонтирует ООО «Мосты Сибири». Сам мост построили в 1973 году. Ремонт начался в апреле 2022 года и по планам должен был продлиться до 1 ноября.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» основано в 2017 году. На конец 2021 года баланс компании составлял 13 миллионов рублей (рост за год составил 10%), выручка — 30,4 миллиона (упала за год 14%), чистая прибыль — 1,9 миллиона рублей. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.
Сейчас ремонтируемый участок можно объехать через Новолуговое
— ТУАД информирует пользователей дорог о наличии объезда до села Плотниково через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ленинск-Кузнецкую трассу, который поможет избежать пробки, — напомнили в управлении.
Река Издревая известна тем, что рядом с ней планировали построить мусоросортировочный комплекс, высота свалки составила бы 55 м. Общественники выступали против размещения объекта рядом с рекой. Новосибирский режиссер Станислав Шуберт в 2018 году снял фильм о проблемах Издревой и ее защитнице Юлии Колеватовой. В документальной ленте рассказывали о том, что реку изучали ихтиологи, орнитологи и биологи. Выяснилось, что там водятся семь видов рыб, три из которых занесены в Красную книгу. Короткометражка получила приз международного кинофестиваля Ménigoute-2019, который прошел во Франции. Фильм также наградили на чешском фестивале, где его положительно оценил продюсер «Звездных войн» Рик МакКаллум.
Полигон в районе Издревой располагался бы близко к аэродрому имени Чкалова и дачным сообществам. Это привело к недовольству жителей, и власти выбрали новый участок в Плотниковском сельсовете. Почитайте в репортаже Ксении Лысенко, что об этом думают ученые и местные дачники.