Планируют завершить к июлю: строители сократили сроки ремонта моста через реку Издревую

Строители планируют еще раз сократить сроки ремонта моста через реку Издревая. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Работы хотят закончить к 1 июля. 20 мая управление сообщало, что движение откроют к 1 сентября.

Сейчас ТУАД работает с подрядчиком над сокращением сроков работ на самом загруженном участке.

