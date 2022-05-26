«Не резать хвост ящерицы кусочками, а сразу решить проблему»: мэрия объяснила, почему Ватутина перекрыли полностью

— Хорошо знаю этот участок, я там жил и провел свое детство. Вы извините, даже если участками отдельными по 100 метров разбить, попробовать перекрывать, эту улицу объехать там возможности нет. Через дворы? Это вряд ли кому-то понравится, или вряд ли это возможно, ехать через дворы, которые построили в 60-е годы. Поэтому иной возможности, как полностью перекрыть... Не резать хвост ящерицы кусочками, а сразу решить эту проблему. Да, это неудобно, доставляет неприятности, но реально, согласитесь, объехать возможности там есть, — сказал глава города.