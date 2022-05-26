«Не резать хвост ящерицы кусочками, а сразу решить проблему»: мэрия объяснила, почему Ватутина перекрыли полностью
На дороге ремонтируют теплотрассы
В мэрии Новосибирска объяснили, почему улицу Ватутина на время ремонта теплотрассы перекрыли полностью. Ранее из-за работ на дороге возникли пробки.
— К сожалению, проводить работы по улице Ватутина с участием тяжелой техники без полного перекрытия не представляется возможным. Теплотрасса действительно идет по двум полосам, но теплокамеры занимают практически всю проезжую часть. Требуется расстановка тяжелой техники, поэтому для безопасности требуется полное перекрытие, — сказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов на пресс-конференции
Мэр Анатолий Локоть уточнил, что место ремонта дороги — это стройплощадка, поэтому проезд транспорта и движение пешеходов запрещено.
— Хорошо знаю этот участок, я там жил и провел свое детство. Вы извините, даже если участками отдельными по 100 метров разбить, попробовать перекрывать, эту улицу объехать там возможности нет. Через дворы? Это вряд ли кому-то понравится, или вряд ли это возможно, ехать через дворы, которые построили в
Также мэр поручил сделать указатели и разметку, чтобы водители знали, как можно объехать проблемный участок.
Накануне авторедактор НГС Дмитрий Косенко побывал на перекрытом участке улицы Ватутина. Посмотрите, что там сейчас делают.