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Ремонт начнут в июле: куда потратят дополнительные 235 миллионов на дороги — ответ мэрии

Дорожники планируют закончить работы к сентябрю

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Начать ремонт рабочие планируют примерно с <nobr class="_">10 июля</nobr>

Начать ремонт рабочие планируют примерно с 10 июля

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В Новосибирске дополнительные 235 миллионов рублей планируют потратить на ремонт проспекта Дзержинского, сообщили в мэрии. Деньги поступят по федеральной программе.

Точный перечень сейчас формируется.

— С большой долей вероятности в указанный перечень будет включен ремонт автомобильной дороги по проспекту Дзержинского на участке от ул. Кошурникова до ул. Королева. Сводный план работ 30 мая будет направлен на согласование в Минтранс Новосибирской области, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

К работам приступят после заключения контрактов.

— Ожидаемый срок начала работ на объектах с учетом необходимости согласования их перечня и проведения закупочных процедур — 10 июля. Работы планируется завершить не позднее 30 сентября, — добавили в ведомстве.

В начале мая эксперт заявил о семи грубых нарушениях на ремонтируемом участке в 100 кв. м в Новосибирске. Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО, объяснил, почему такая халатность по всему городу приводит к огромным ямам и колдобинам. Мэрия Новосибирска в основном не согласилась с экспертом, подтвердив только одно нарушение.

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