Ремонт начнут в июле: куда потратят дополнительные 235 миллионов на дороги — ответ мэрии
Дорожники планируют закончить работы к сентябрю
В Новосибирске дополнительные 235 миллионов рублей планируют потратить на ремонт проспекта Дзержинского, сообщили в мэрии. Деньги поступят по федеральной программе.
Точный перечень сейчас формируется.
— С большой долей вероятности в указанный перечень будет включен ремонт автомобильной дороги по проспекту Дзержинского на участке от ул. Кошурникова до ул. Королева. Сводный план работ
К работам приступят после заключения контрактов.
— Ожидаемый срок начала работ на объектах с учетом необходимости согласования их перечня и проведения закупочных процедур —
В начале мая эксперт заявил о семи грубых нарушениях на ремонтируемом участке в 100