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Маршрутка от вокзала Новосибирск-Главный до Северо-Чемского прекратила работу

Решение объяснили тем, что на маршруте была низкая загруженность

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Маршрутка № 32 курсировала от вокзала до Кировского района

Маршрутка № 32 курсировала от вокзала до Кировского района

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В Новосибирске с 24 мая прекращает движение маршрутное такси № 32. Перевозчик объяснил это низкой загруженностью маршрута.

Маршрут проходил от остановки «Улица Водозабор» до вокзала Новосибирск-Главный.

— Решение связано с тем, что на маршруте очень низкий пассажиропоток. При таком организация просто существовать не может. Там дневная выручка — это оплата топлива и заработная плата водителей. Всё. Мы этот маршрут раскатывали, пытались реанимировать. Ездили с февраля, — рассказала НГС Татьяна Строкачинская, директор компании-перевозчика «СД — Регион 54».

Она добавила, что выручки от билетов не хватает на ремонт маршруток, так как цены на запчасти существенно выросли.

В мае схему движения поменяла маршрутка № 8. Это связано с ремонтом теплотрассы. Рассказываем, через какие остановки проходит новый маршрут.

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