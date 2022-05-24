Маршрутка от вокзала Новосибирск-Главный до Северо-Чемского прекратила работу
Решение объяснили тем, что на маршруте была низкая загруженность
В Новосибирске с 24 мая прекращает движение маршрутное такси
Маршрут проходил от остановки «Улица Водозабор» до вокзала Новосибирск-Главный.
— Решение связано с тем, что на маршруте очень низкий пассажиропоток. При таком организация просто существовать не может. Там дневная выручка — это оплата топлива и заработная плата водителей. Всё. Мы этот маршрут раскатывали, пытались реанимировать. Ездили с февраля, — рассказала НГС Татьяна Строкачинская, директор компании-перевозчика «СД — Регион 54».
Она добавила, что выручки от билетов не хватает на ремонт маршруток, так как цены на запчасти существенно выросли.
В мае схему движения поменяла маршрутка