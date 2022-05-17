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«Ниже всякой критики»: Анатолий Локоть проверил санитарное состояние улицы Писарева

В лотковой части скопился песок

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Состояние улицы проверил мэр

Состояние улицы проверил мэр

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отчистить от песка улицу Писарева в центре города. Ранее там ремонтировали теплотрассу.

— Улица Писарева — многострадальная, по которой проводились ремонтные работы. Она в зимнем варианте была, мы получали серьезную критику за состояние. Сегодня ремонтные работы закончены, открыто движение. Санитарное состояние улицы ниже всякой критики, лично убедился, проехал. Лотковая часть засыпана песком. Скорее всего, это последствия проведенных работ. И там стройка, — сказал глава города во время аппаратного совещания в мэрии 17 мая.

По словам Анатолия Локтя, песок мог попасть на дорогу с машин, которые проезжают по улице со стройки. Мэр поставил задачу департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса привести Писарева в порядок.

Движение по улице закрыли в марте. Тогда же по дороге перестал ходить троллейбус № 13. Он возобновил движение накануне, 16 мая.

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Анатолий Локотьблагоустройствоулица Писарева
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