«Требования заведомо неисполнимые»: выбор подрядчика на ремонт Октябрьского моста остановили из-за жалобы
На закупку пожаловался «Новосибирскавтодор» — компания потребовала пересмотреть максимальную цену контракта
ФАС остановила процедуру выбора подрядчика для ремонта Октябрьского моста — причиной стала жалоба АО «Новосибирскавтодор».
Согласно тексту жалобы, в документации закупки не хватает нескольких условий. В частности, в стоимость контракта не включено устройство строительного городка.
— Исходя из данных проектной документации, выполнение работ без устройства бытового городка фактически невозможно, — указано в жалобе от имени директора компании Анатолия Воробьева.
Кроме того, в документах закупки не хватает рабочих чертежей для строительства подмости и баржи, а в сумму контракта не включены затраты на их разработку. Это, по мнению «Новосибирскавтодора» делает требования заказчика заведомо неисполнимыми. Также компания считает незаконным установление казначейского сопровождения контракта.
При этом итоги закупки подвели 13 мая. Согласно протоколу, заявка была только одна, и ее признали победившей. Заявитель предложил стартовую цену контракта в 2,2 миллиарда рублей. В документах он указан идентификационным номером, название победившей организации не раскрыто.
АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших строительных подрядчиков в Новосибирске, работающий с 1997 года. По данным «Контур.Фокуса», за это время компания заключила госконтрактов на 135,4 миллиарда рублей, банковские гарантии компании составили 8,2 миллиарда. По официальным данным, в компании работают 2870 человек. Выручка за прошлый год составила 14,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 181,2 миллиона. Актуальные акционеры в данных «Контур.Фокуса» не указаны, однако в Росстате упоминались учредители, крупнейший из которых — НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий». Он, в свою очередь, по данным на 2016 год, принадлежит государственному ПАО «Российские сети».
Закупку по определению подрядчика, который отремонтирует Октябрьский мост, объявили в апреле. Причем это уже вторая попытка найти организацию, которая проведет необходимые работы: раньше их оценивали менее чем в миллиард, но закупку отменили.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 мая и отправить на экспертизу. 10 июня стало известно, что Главгосэкспертиза вернула документы на доработку. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.