«Требования заведомо неисполнимые»: выбор подрядчика на ремонт Октябрьского моста остановили из-за жалобы

АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших строительных подрядчиков в Новосибирске, работающий с 1997 года. По данным «Контур.Фокуса», за это время компания заключила госконтрактов на 135,4 миллиарда рублей, банковские гарантии компании составили 8,2 миллиарда. По официальным данным, в компании работают 2870 человек. Выручка за прошлый год составила 14,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 181,2 миллиона. Актуальные акционеры в данных «Контур.Фокуса» не указаны, однако в Росстате упоминались учредители, крупнейший из которых — НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий». Он, в свою очередь, по данным на 2016 год, принадлежит государственному ПАО «Российские сети».

