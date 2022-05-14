«Самые противные — в дешевых авто». Таксист — о трех типах водителей, которые бесят
В список попали в том числе молодые женщины и громко сигналящие «учителя»
Владимир — водитель такси из Екатеринбурга, причем не рядовой. Напротив, он регулярно входит в 1% лучших партнеров «Яндекс.Такси», что предполагает высокую культуру вождения. Однако даже он порой выкидывает на дорогах фокусы, которые приносят неудобства другим автомобилистам. Владимир уверен, что горожанам стоит относиться к этому с пониманием и даже идти таксистам навстречу.
Не согласны? Имеете право. Однако в своей колонке автор попытается вас переубедить, а заодно расскажет о трех типах водителей, которые его бесят.
По итогам 2021 года Екатеринбург попал на
Пробки — результат не только планировки города, но отчасти и поведения на дороге. А профессиональные водители (такси, большегрузы, спецтехника, медицина, полиция и так далее) составляют примерно половину всего трафика. Поэтому я считаю важным поговорить о них.
Таксисты порой вынуждены выкидывать разные фокусы — когда, например, ты вдруг получаешь заказ не в том месте не в то время и тебе нужно срочно перестроиться. Обычно водители проявляют понимание, уступают дорогу.
Например, они сигналят и вызывают переполох в потоке или не желают дать такси перестроиться.
Таких водителей можно поделить на несколько категорий.
Первые — женщины без большого опыта за рулем. У меня нет предубеждений против женского пола. Просто, как правило, это женщины, и, как правило, они следят только за своей полосой движения. Лишний раз вправо-влево они не смотрят, а потому не замечают, что другим авто в потоке нужно перестроиться. Сделать этого они не дают.
Вторые — самые противные. Я не понимаю таких людей и не понимаю их действий. Как правило, они на какой-то недорогой машине, которой уже
Нет, он прямо перед тобой упрется в пробку на красный свет, ускорится, проедет на метр дальше, чем другие, но обязательно перекроет тебе возможность совершить маневр. Сам не проедет и другим не даст. Это в основном мужчины, часто молодые. На мой взгляд, они поступают непорядочно.
Третья категория — так называемые «учителя». Они размышляют так: «Я еду по своей полосе и не нарушаю ПДД. Тебе нужно перестроиться? Это твоя проблема, раз ты заранее этого не сделал. Я проеду мимо или дам сигнал, чтобы ты понял, что я тебя не пускаю. Такой весь грозный, важный. Либо просто тебя проигнорирую».
К счастью, вышеперечисленные категории водителей встречаются не так часто. Начиная работать в такси, я не ожидал, что к маневрам таксистов в потоке будут относиться с пониманием. Но люди понимают. Даже дорогие автомобили уступают нам дорогу, и я очень хочу поблагодарить таких водителей.
Радует и сообщество профессионалов — водителей такси и спецтранспорта. Мы понимаем друг друга без слов, по взгляду. Нам нет необходимости что-то кому-то показывать руками.
Понятно, что полного взаимопонимания на дорогах не будет никогда, но всё же я надеюсь, что мы к нему приблизимся — ради нашей общей безопасности.
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Впрочем, с последним тезисом не согласен владелец таксопарка. Он рассказал нам, кто и за какие деньги занимается извозом.