«Самые противные — в дешевых авто». Таксист — о трех типах водителей, которые бесят

По итогам 2021 года Екатеринбург попал на 15-е место в мировом рейтинге пробок (составлен нидерландской компанией Tom Tom. — Прим. ред.). Одна из причин — в том, что город — очень плотный миллионник. С севера на юг — 20 километров , с востока на запад — 15 километров . При этом деловая активность сконцентрирована в центре города.

Пробки — результат не только планировки города, но отчасти и поведения на дороге. А профессиональные водители (такси, большегрузы, спецтехника, медицина, полиция и так далее) составляют примерно половину всего трафика. Поэтому я считаю важным поговорить о них.