Три проблемные дороги отремонтируют в Новосибирске — на них выделили дополнительные средства

Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог. Их направят на проблемные объекты.

— Мы ведем переговоры о том, чтобы увеличить финансирование ремонта в этом году. Росавтодор выделяет дополнительно 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Новосибирской области. Из этих денег нам выделяются ресурсы. Прежде всего мы планируем начать ремонтировать проспект Дзержинского. Очень важная магистраль, в тяжелом состоянии, — рассказал 13 мая во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.