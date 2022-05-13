Три проблемные дороги отремонтируют в Новосибирске — на них выделили дополнительные средства
Участки находятся в разных районах города
Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог. Их направят на проблемные объекты.
— Мы ведем переговоры о том, чтобы увеличить финансирование ремонта в этом году. Росавтодор выделяет дополнительно 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Новосибирской области. Из этих денег нам выделяются ресурсы. Прежде всего мы планируем начать ремонтировать проспект Дзержинского. Очень важная магистраль, в тяжелом состоянии, — рассказал 13 мая во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.
Также в городе собираются отремонтировать выезд на Октябрьский мост и благоустроить территорию рядом с площадью Калинина. В ее центре установят стелу «Город трудовой доблести».
Ранее мэр заявил, что на Гусинобродском шоссе отремонтируют участок рядом с въездом на МЖК. Работы обойдутся в 80 миллионов рублей.