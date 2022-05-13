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Три проблемные дороги отремонтируют в Новосибирске — на них выделили дополнительные средства

Участки находятся в разных районах города

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Ремонт планируют начать этим летом

Ремонт планируют начать этим летом

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Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог. Их направят на проблемные объекты.

— Мы ведем переговоры о том, чтобы увеличить финансирование ремонта в этом году. Росавтодор выделяет дополнительно 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Новосибирской области. Из этих денег нам выделяются ресурсы. Прежде всего мы планируем начать ремонтировать проспект Дзержинского. Очень важная магистраль, в тяжелом состоянии, — рассказал 13 мая во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.

Также в городе собираются отремонтировать выезд на Октябрьский мост и благоустроить территорию рядом с площадью Калинина. В ее центре установят стелу «Город трудовой доблести».

Ранее мэр заявил, что на Гусинобродском шоссе отремонтируют участок рядом с въездом на МЖК. Работы обойдутся в 80 миллионов рублей.

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