В Новосибирской области заканчивают первый участок по нацпроекту БКАД в 2022 году — где находится эта дорога

В Чулымском районе Новосибирской области завершается ремонт автомобильной дороги «Чулым — Ужаниха — Базово». Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

Подрядчиком выступает ООО «Новосибирскагропромдорстрой». Компания выполнила ремонт участка протяженностью 1 км. Это первый объект в Новосибирской области, отремонтированный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года. Компания выполнила ремонт участка км 39+650 — км 40+650.

Дорога пока не введена в эксплуатацию, но движение по ней уже открыто, уточнили в ТУАД.

