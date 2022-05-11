В Новосибирской области заканчивают первый участок по нацпроекту БКАД в 2022 году — где находится эта дорога
Дорога пока не введена в эксплуатацию, но движение по ней открыто
В Чулымском районе Новосибирской области завершается ремонт автомобильной дороги «Чулым — Ужаниха — Базово». Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).
Подрядчиком выступает ООО «Новосибирскагропромдорстрой». Компания выполнила ремонт участка протяженностью 1 км. Это первый объект в Новосибирской области, отремонтированный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года. Компания выполнила ремонт участка км 39+650 — км 40+650.
Дорога пока не введена в эксплуатацию, но движение по ней уже открыто, уточнили в ТУАД.
— На сегодняшний день работы на объекте практически завершены, дорожное покрытие готово на 100%, ведутся работы по обустройству дороги — установке дорожных знаков, сигнальных столбиков.
«Новосибирскагропромдорстрой» выиграло тендер на ремонт автодороги «Чулым –Ужаниха — Базово» в сентябре 2021 года. Цена контракта составила 12 миллионов 198 тысяч 672 рублей (данные сервиса «Контур.Фокус»).
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирскагропромдорстрой» образовано 30 ноября 2005 года. Численность сотрудников — 25 человек, средняя зарплата — 60 860 рублей. По итогам 2021 года баланс компании составлял 534,9 млн (рост на 24% за год), выручка — 1,1 млрд рублей (рост за год 40%). Чистая прибыль составила 43,3 млн рублей.
Ученый с лазером измерил ямы в центре Новосибирска — глубина колеи превысила 20 см (смотрите 3D-анимацию). По словам профессора Владимира Середовича, в Новосибирске в основном до сих пор используются старые простые методы контроля и измерений дорожных дефектов, несмотря на то, что лазерные технологии хорошо обкатаны и показывают высокую эффективность. Зачастую ямы и колею замеряют «на глазок», качество восстановительного ремонта после этого соответствующее.