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Маршрутка № 8 поменяет путь следования из-за ремонта теплотрассы

Проехать по части Автогенной улицы будет невозможно до конца лета

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Маршрутное такси ходит от Автопорта «Калининский» до магазина «Золотая Нива»

Маршрутное такси ходит от Автопорта «Калининский» до магазина «Золотая Нива»

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В Новосибирске маршрутное такси № 8 не будет проезжать по части улицы Автогенной. С 11 мая по 15 августа на участке возле дома № 154 будут ремонтировать теплосеть.

— Это связано с проведением ООО «Новострой» технического перевооружения магистральной тепловой сети. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии Новосибирска.

До конца лета маршрутка будет ходить на участке от улицы Черемховской до улицы Красносельской в прямом направлении по утвержденной схеме. В обратном направлении: улица Никитина, улица Панфиловцев, улица Автогенная, далее — по действующей схеме.

С 1 мая 2022 года стартовала навигация на реке Оби в Новосибирской области. В этом году было запущено два социальных маршрута: «Речной вокзал» — «Седова Заимка» и «Речной вокзал» — «Тихие зори». На маршруте до «Седовой Заимки» — 7 остановочных пунктов, до «Тихих зорь» — 2.

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