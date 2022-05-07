Маршрутка
№ 8 поменяет путь следования из-за ремонта теплотрассы
Проехать по части Автогенной улицы будет невозможно до конца лета
В Новосибирске маршрутное такси
— Это связано с проведением ООО «Новострой» технического перевооружения магистральной тепловой сети. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии Новосибирска.
До конца лета маршрутка будет ходить на участке от улицы Черемховской до улицы Красносельской в прямом направлении по утвержденной схеме. В обратном направлении: улица Никитина, улица Панфиловцев, улица Автогенная, далее — по действующей схеме.
С 1 мая 2022 года стартовала навигация на реке Оби в Новосибирской области. В этом году было запущено два социальных маршрута: «Речной вокзал» — «Седова Заимка» и «Речной вокзал» — «Тихие зори». На маршруте до «Седовой Заимки» — 7 остановочных пунктов, до «Тихих зорь» — 2.