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Тема дняОгромная пробка на ГБШ
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На Гусинобродском шоссе собралась пробка в 5 километров — где еще сложно проехать

Заторы в городе оценивают в 7 баллов

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Заторы в городе зафиксировали около 12:00

Заторы в городе зафиксировали около 12:00

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Сегодня днем, 30 апреля, в Новосибирске собрались крупные пробки на Гусинобродском и Бердском шоссе. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов.

В Октябрьском районе затор начинается от дома на улице Никитина, 146, переходит на Гусинобродское шоссе и заканчивается в районе здания на Гусинобродском тракте, 78. Общая протяженность пробки — около 5 километров. Также движение сильно затруднено в Дзержинском районе на улице Доватора в районе пересечения с Гусинобродским шоссе, улицах Лазурной и Волочаевской.

Пробка образовалась на выезде из города

Пробка образовалась на выезде из города

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В Советском районе затор начинается от здания № 500/1 на Бердском шоссе и заканчивается у пересечения с Морским проспектом. Также движение затруднено на въезде в Бердск и на улице Русской.

Судя по карте, в районе Бердска идут дорожные работы

Судя по карте, в районе Бердска идут дорожные работы

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Пробки сегодня есть и в других районах Новосибирска. Движение осложнено на Ордынском шоссе, Хилокской улице, Троллейной, Связистов, Большевистской в районе «Речного вокзала» и других.

Ситуацию осложняют перекрытия улиц

Ситуацию осложняют перекрытия улиц

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Сегодня до 14:00 перекрыта улица Станиславского. НГС рассказывал, как из-за этого будет ходить транспорт. Также в Новосибирске перекрыта улица Писарева. Авторедактор НГС выяснил, почему это произошло и когда закончится.

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Бердское шоссеГусинобродское шоссепробки
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