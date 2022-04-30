На Гусинобродском шоссе собралась пробка в 5 километров — где еще сложно проехать
Заторы в городе оценивают в 7 баллов
Сегодня днем, 30 апреля, в Новосибирске собрались крупные пробки на Гусинобродском и Бердском шоссе. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов.
В Октябрьском районе затор начинается от дома на улице Никитина, 146, переходит на Гусинобродское шоссе и заканчивается в районе здания на Гусинобродском тракте, 78. Общая протяженность пробки — около 5 километров. Также движение сильно затруднено в Дзержинском районе на улице Доватора в районе пересечения с Гусинобродским шоссе, улицах Лазурной и Волочаевской.
В Советском районе затор начинается от здания
Пробки сегодня есть и в других районах Новосибирска. Движение осложнено на Ордынском шоссе, Хилокской улице, Троллейной, Связистов, Большевистской в районе «Речного вокзала» и других.
Сегодня до 14:00 перекрыта улица Станиславского. НГС рассказывал, как из-за этого будет ходить транспорт. Также в Новосибирске перекрыта улица Писарева. Авторедактор НГС выяснил, почему это произошло и когда закончится.