СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 73.36
eur 77.47
СрочноЗадержана мать двух детей, найденных мертвыми
Все новости
Все новости
Подробности

Путь маршрутки № 38 сократили в два раза — она перестала ходить до автовокзала на Гусинобродском шоссе

Публикуем новую и старую схемы

277
По новой схеме маршрутка ходит с 26 апреля

По новой схеме маршрутка ходит с 26 апреля

Поделиться

С 26 апреля изменилась схема движения маршрутки № 38. Раньше транспорт ходил от вокзала Новосибирск-Главный до Биатлонного комплекса, теперь конечная — в Дзержинском районе, у метро «Золотая Нива».

— Изменили с целью удовлетворения потребностей населения города и повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках, — объяснили новую схему движения в компании «ПАТП 1118», обслуживающей этот маршрут.

По старой схеме маршрутка ходила до Биатлонного комплекса

По старой схеме маршрутка ходила до Биатлонного комплекса

Поделиться

Маршрут сократился больше чем в два раза. Раньше маршрутка проходила через автовокзал на Гусинобродском шоссе.

Маршрутка проходит через ТРЦ «Аура»

Маршрутка проходит через ТРЦ «Аура»

Поделиться

С 25 марта по новой схеме ходит маршрутка № 32 — в мэрии объяснили, что решение изменить маршрут приняли на основании результатов опроса жителей.

По теме (5)

маршруткаобщественный транспорт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2