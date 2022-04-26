Путь маршрутки № 38 сократили в два раза — она перестала ходить до автовокзала на Гусинобродском шоссе
Публикуем новую и старую схемы
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С 26 апреля изменилась схема движения маршрутки № 38. Раньше транспорт ходил от вокзала Новосибирск-Главный до Биатлонного комплекса, теперь конечная — в Дзержинском районе, у метро «Золотая Нива».
— Изменили с целью удовлетворения потребностей населения города и повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках, — объяснили новую схему движения в компании «ПАТП 1118», обслуживающей этот маршрут.
Маршрут сократился больше чем в два раза. Раньше маршрутка проходила через автовокзал на Гусинобродском шоссе.
С 25 марта по новой схеме ходит маршрутка № 32 — в мэрии объяснили, что решение изменить маршрут приняли на основании результатов опроса жителей.