В Новосибирске снова изменится расписание электричек: как они будут ходить в первые дни мая
График движения меняют из-за ремонта путей
С 27 апреля по 5 мая из-за ремонта путей в Новосибирске изменится расписание электричек в Западном, Восточном и Южном направлениях дороги.
— Корректировка во времени следования составит до 65 минут. Изменения коснутся 30 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск — Чулымская, Чулымская — Новосибирск-Восточный, Пригородный простор — Новосибирск, Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Коченево, Новосибирск — Дупленская, Новосибирск — Болотная, Новосибирск — Черепаново, Татарская — Барабинск, Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
В Западном направлении
С 27 апреля по 1 мая (включительно):
- № 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление в 20:34 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 22:28 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:01 (на 8 минут позже).
28, 29 апреля и 4 мая:
- № 6326 Чулымская — Новосибирск-Восточный, отправление в 05:19 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. Оеш в 06:07 (на 9 минут позже), отправление со станции Коченево в 06:33 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 08:04 (на 8 минут позже);
- № 7312 Пригородный простор — Новосибирск, отправление в 18:48 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:18 (на 3 минуты позже).
С 28 апреля по 2 мая (включительно):
- № 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление в 06:25 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 08:10 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:04 (на 7 минут позже);
- № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление в 07:13 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 09:10 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 09:44 (на 7 минут позже);
- № 6309 Новосибирск — Каргат, отправление в 09:44 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 11:38 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:47 (на 7 минут позже);
- № 6311 Новосибирск — Коченево, отправление в 11:18 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3307 км в 12:02 (на 3 минуты позже), отправление со станции Чик в 12:11 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Коченево в 12:30 (на 4 минуты позже);
- № 6313 Новосибирск — Чулымская, отправление в 13:26 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 15:22 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 15:56 (на 7 минут позже);
- № 7133 Новосибирск — Барабинск, отправление в 15:06 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 16:54 (на 8 минут позже), отправление с о. п. Кабинетное в 17:08 (на 10 минут позже), отправление со станции Чулымская в 17:27 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 19:51 (на 11 минут позже);
- № 6319 Новосибирск — Дупленская, отправление в 17:24 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Коченево в 18:36 (на 6 минут раньше). На участке Коченево — Дупленская курсирование отменено;
- № 6321 Новосибирск — Чулымская, отправление в 18:24 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 20:19 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 20:53 (на 7 минут позже);
- № 7132 Барабинск — Новосибирск, отправление в 06:26 (по расписанию), отправление с о. п. Оеш в 09:38 (на 5 минут позже), отправление со станции Коченево в 10:04 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:18 (на 7 минут позже);
- № 6312 Чулымская — Новосибирск, отправление в 12:13 (на 5 минут позже), отправление с о. п. Оеш в 13:01 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:38 (на 10 минут позже);
- № 6310 Каргат — Новосибирск, отправление в 14:47 (на 10 минут раньше), отправление с о. п. Оеш в 16:13 (на 5 минут раньше), отправление со станции Коченево в 16:39 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:50 (на 4 минуты раньше);
- № 6320 Дупленская — Новосибирск. На участке Дупленская — Коченево курсирование отменено. Отправление со станции Коченево в 19:10 (на 1 час 05 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:21 (на 1 час 05 минут раньше);
- № 7134 Барабинск — Новосибирск, отправление в 17:46 (на 9 минут позже), отправление с о. п. Оеш в 21:00 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:36 (на 14 минут позже).
С 28 апреля по 3 мая (включительно):
- № 6304 Коченево — Новосибирск, отправление в 08:06 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 09:18 (на 5 минут позже).
С 28 апреля по 4 мая (включительно):
- № 6333 Новосибирск — Коченево, отправление в 19:35 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Коченево в 20:47 (на 4 минуты позже);
- № 6318 Коченево — Новосибирск, отправление в 17:54 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:06 (на 4 минут позже);
- № 6314 Чулымская — Новосибирск, отправление в 17:07 (на 2 минуты позже), отправление с о. п. Оеш в 17:56 (на 7 минут позже), отправление со станции Коченево в 18:22 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:33 (на 4 минуты позже);
- № 6378 Татарская — Барабинск, отправление в 14:14 (на 26 минут раньше), прибытие на станцию Барабинск в 16:29 (на 26 минут раньше).
С 29 апреля по 3 мая (включительно):
- № 6307 Новосибирск — Коченево, отправление в 08:44 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Коченево в 09:58 (на 8 минут позже).
29 апреля:
- № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление в 08:26 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 09:14 (на 10 минут позже);
- № 7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление в 17:54 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:39 (на 2 минуты позже).
С 30 апреля по 3 мая (включительно):
- № 6328 Чулымская — Новосибирск, отправление в 05:19 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. Оеш в 06:07 (на 9 минут позже), отправление со станции Коченево в 06:33 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:46 (на 8 минут позже).
На Восточном направлении
С 28 апреля по 4 мая (включительно):
- № 6422 Новосибирск — Болотная, отправление в 19:22 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 21:48 (на 2 минуты позже).
С 29 апреля по 3 мая (включительно):
- № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление в 07:13 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 09:39 (на 11 минут позже).
29 апреля:
- № 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, отправление в 17:46 (на 4 минуты позже), прибытие на о. п. Пригородный простор в 18:33 (на 4 минуты позже).
На Южном направлении
С 28 апреля по 4 мая (включительно):
- № 6611 Новосибирск — Черепаново, отправление в 10:05 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Черепаново в 12:41 (на 10 минут позже);
- № 6606 Черепаново — Новосибирск, отправление в 11:23 (по расписанию), отправление со станции Линево в 12:10 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:16 (на 11 минут позже).
Информацию можно уточнить по телефонам: 050 (с 07:00 до 21:00) или
Перед этим расписание электричек менялось 19 апреля — изменения в графике были связаны с ремонтом путей.