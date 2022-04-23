Три улицы на левобережье Новосибирска перекроют на две недели из-за аварии и ремонта дорог

20 апреля Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска за качество уборки в городе.

— Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно, нашему мэру, что-то мешает. И уже мешает настолько давно, что хочется даже пошутить и сказать: «Наверное, уже к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту». Уже не смешно. Хочется сказать: «Когда вы перестанете искать какие-то причины и объяснения, какую-то политическую подоплеку и, в конце концов, возьметесь за наведение порядка в городе, перестанете устраивать голосования за животных и начнете убирать в городе?» — заявил губернатор.

