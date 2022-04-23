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Три улицы на левобережье Новосибирска перекроют на две недели из-за аварии и ремонта дорог

Из-за ремонта теплотрассы ограничили движение на нескольких улицах. Одной потребовалось восстановление

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Ранее мэр Новосибирска подвергся жесткой критике со стороны губернатора НСО

Ранее мэр Новосибирска подвергся жесткой критике со стороны губернатора НСО

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С 22 апреля по 6 мая в районе здания по улице Титова, 41 вводятся ограничения: закрывается для проезда улица Петропавловская и на три метра сужается проезжая часть улицы Титова. Как сообщили в пресс-службы мэрии, это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.

С 22 апреля по 5 мая на 7 метров сужена проезжая часть проспекта Димитрова напротив дома по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 1. Причина — проведение ООО «НТСК» восстановления асфальтового покрытия дороги после зимних работ.

20 апреля Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска за качество уборки в городе.

— Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно, нашему мэру, что-то мешает. И уже мешает настолько давно, что хочется даже пошутить и сказать: «Наверное, уже к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту». Уже не смешно. Хочется сказать: «Когда вы перестанете искать какие-то причины и объяснения, какую-то политическую подоплеку и, в конце концов, возьметесь за наведение порядка в городе, перестанете устраивать голосования за животных и начнете убирать в городе?» — заявил губернатор.

Ранее в Новосибирске с 4 апреля по 22 мая ввели ограничение на движение грузовиков. Оно распространяется на большегрузы с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза), а также с нагрузкой более 7 тонн, которые перевозят бетон, цемент, асфальтобетон, изделия из железа.

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