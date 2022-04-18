Паром до Караканского бора заработал в Новосибирской области
Он курсирует в Ордынском районе
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Вчера, 17 апреля, в Ордынском районе начал курсировать паром «Барабинск» между селами Чингис и Спирино.
— Паром работает. Пассажирский билет стоит 20 рублей, перевоз легкового автомобиля — 250 рублей, — рассказали НГС на переправе.
Стоимость проезда не изменилась с прошлого года.
Паромом Чингис — Спирино обычно пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор. НГС рассказывал, чем известно это место.