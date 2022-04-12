2 тысячи тонн грязи вывезли с дорог Новосибирска за неделю

Одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года стала борьба с пылью. С тех пор мэр с ней усердно борется. НГС решил посмотреть, как городские власти объясняли пыль в последние 10 лет и какие методы решения предлагали.

