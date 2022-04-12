2 тысячи тонн грязи вывезли с дорог Новосибирска за неделю
Власти заявляют, что в городе моют тротуары и островки безопасности
В Новосибирске с дорог вывезли больше 2 тысяч тонн грязи и смёта за неделю. Об этом во время аппаратного совещания сообщил Константин Васильев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска.
— За неделю вывезены 2089 тонн грязи и смёта. Производилась мойка тротуаров, островков безопасности, пешеходных и транспортных ограждений, — заверил Константин Васильев.
На уборку города 11 апреля вышли 122 единицы техники в дневную и 99 единиц в ночную смены.
При этом до конца недели в Новосибирске запустят четыре асфальтобетонных завода. Сейчас работают два, которые обеспечили начало ямочного ремонта в городе.
Одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года стала борьба с пылью. С тех пор мэр с ней усердно борется. НГС решил посмотреть, как городские власти объясняли пыль в последние 10 лет и какие методы решения предлагали.