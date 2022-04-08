Стакан раздора: новосибирца дважды не пустили в метро с кофе. Он обратился в полицию и пришел с колой

Попытка зайти в метро с кофе

Турникет в метро — это не просто преграда для безбилетников. Здесь нужно быть максимально собранным и готовым к тому, что что-то может пойти не так. Либо маски нет (хотя это требование уже отменили), либо пищащие рамки вызвали подозрения, и вас попросили пройти на досмотр. Не дай Бог турникет зажмет, когда вы не дождались зеленой стрелочки и раньше времени побежали к поезду.



Если у вас в руках кофе или какая-то еда, будьте готовы к тому, что вас остановят. И этот момент стал сюрпризом для новосибирца Артема Демченко, который, по его словам, ездит на метро редко.



В тот день его первая попытка зайти в метро со стаканчиком кофе была на «Студенческой».



— Я купил кофе по пути к метро. Перед турникетами мне ткнули пальцем в эту наклеечку у них на кабине контролера, на правила. Я пошел читать правила и допивать свой кофе, — рассказал Артем Демченко. — Там 36 или 38 запретов для пассажиров. Запрета на проход со стаканчиком кофе я там не нашел. Начал возмущаться, они говорят: вызывайте полицию, будем разбираться. Пришли два полицейских, я предложил полицейским найти пункт, по которому я не могу пройти со стаканчиком. Через некоторое время вызвали дежурного по смене на всем метрополитене. Она работает на станции «Красный проспект», поэтому ждал, пока приедет на «Студенческую».