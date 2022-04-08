Стакан раздора: новосибирца дважды не пустили в метро с кофе. Он обратился в полицию и пришел с колой

Выпить кофе по пути на работу: в машине, на улице и даже в метро — для многих это ежедневный утренний ритуал перед началом трудового дня. Только в метро с кофе не пустят — перед турникетами вас остановят и попросят поставить стакан в сумку или просто отложить это удовольствие до выхода из подземки. Новосибирец Артем Демченко рассказал НГС, как попытался пройти в метро со стаканом кофе и его не пустили. Он попросил полицию показать ему этот пункт в правилах, но даже совместными усилиями найти его не удалось. В метро говорят, что такие правила всё же есть, хотя конкретный запрет проносить кофе или булку там не прописан. Мы попытались выяснить, можно ли всё-таки в метро заходить с кофе, который продают перед входом в метрополитен. Заодно спросили и про собачек.
Попытка зайти в метро с кофе
Турникет в метро — это не просто преграда для безбилетников. Здесь нужно быть максимально собранным и готовым к тому, что что-то может пойти не так. Либо маски нет (хотя это требование уже отменили), либо пищащие рамки вызвали подозрения, и вас попросили пройти на досмотр. Не дай Бог турникет зажмет, когда вы не дождались зеленой стрелочки и раньше времени побежали к поезду.
Если у вас в руках кофе или какая-то еда, будьте готовы к тому, что вас остановят. И этот момент стал сюрпризом для новосибирца Артема Демченко, который, по его словам, ездит на метро редко.
В тот день его первая попытка зайти в метро со стаканчиком кофе была на «Студенческой».
— Я купил кофе по пути к метро. Перед турникетами мне ткнули пальцем в эту наклеечку у них на кабине контролера, на правила. Я пошел читать правила и допивать свой кофе, — рассказал Артем Демченко. — Там 36 или 38 запретов для пассажиров. Запрета на проход со стаканчиком кофе я там не нашел. Начал возмущаться, они говорят: вызывайте полицию, будем разбираться. Пришли два полицейских, я предложил полицейским найти пункт, по которому я не могу пройти со стаканчиком. Через некоторое время вызвали дежурного по смене на всем метрополитене. Она работает на станции «Красный проспект», поэтому ждал, пока приедет на «Студенческую».
По словам Артема, сотрудники пытались разобраться в этой ситуации, полицейские брали объяснения у контролеров, а он написал заявление.
Вторая попытка
В этот же день Артем Демченко решил испытать на прочность правила метрополитена уже на «Площади Ленина».
— Я купил стаканчик кофе, пошел на станцию. Там меня точно также остановили, но люди уже были более подготовленными. Они достали тетрадку этих правил, и там был подчеркнут пункт, на основе которого якобы явно нельзя проходить в метро, — описал второй этап эксперимента Артем Демченко. — Звучало примерно так: нельзя проходить в грязной одежде и с загрязняющими станцию, вестибюли предметами. В этом пункте было что-то еще про грязную одежду. Поскольку я был в чистой одежде, и стаканчик мой был тоже абсолютно чистый, я опять же попросил пригласить сотрудников полиции, чтобы разобраться.
В этот раз точно так же пришли сотрудники полиции и вместе с ними он пошел читать правила. В итоге никто не смог дать внятных объяснений, что и какому правилу соответствует. Артем написал второе заявление.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту подтвердили, что 30 марта от Артема Демченко действительно было заявление в полицию. Пока результатов нет, потому что идет проверка, которая, как уточнили в полиции, может длиться до 30 дней. Результаты обещали передать заявителю.
— Пока мы разговаривали и спорили, могу я проходить со стаканчиком или нет, сотрудники метро рассказывали, что якобы когда-то облили в метро какую-то судью, она подала в суд на метрополитен, после чего появился такой запрет, — передает Артем рассказы сотрудников метрополитена и рассуждает о том, что с такими запретами нужно запрещать ездить бабушкам, которые везут банки огурцов, потому что потенциально эта банка может упасть и разбиться.
Пронести стакан кофе в метро всё же было возможно, отмечает Артем Демченко. Сотрудники предлагали ему поставить кофе в сумку или пакет — так пройти с кофе через турникеты можно, никто останавливать не будет.
— В вестибюле, куда я заходил, две точки кофе — «Кузина» и что-то еще, чуть поближе. И на «Кузине» написано — пожалуйста, идите с кофе, только поставьте его в пакет, — заметил редкий пассажир метрополитена и добавил, что наклейки на стеклах дверей метро тоже не соответствуют правилам. Потому что по правилам перевозить собаку в метро можно (нужна соответствующая сумка или перевозка), а на наклейке собака перечеркнута в принципе.
Попытка № 3 — теперь с колой
В третий раз Артем Демченко решил пройти на «Площадь Ленина» уже с колой. Бутылка была открыта, Артем пил колу, проходя через турникеты, — в этот раз никто не остановил, хотя на запретительных наклейках бутылки с газировкой есть.
Правила метрополитена
Правила пользования метрополитеном состоят из десятков пунктов. В разделе «Пассажирам запрещается» их 36. Правила можно почитать на станциях или на сайте Новосибирского метрополитена. Они определяют условия перевозок пассажиров и провоза ручной клади. В правилах нет информации о том, что конкретно нельзя проносить через турникеты, но некоторые пункты, наверное, действительно могут намекнуть на то, что с кофе нельзя.
Например, запреты звучат так: «провозить зловонную ручную кладь и (или) ручную кладь, загрязняющую станции и вагоны или вещи пассажиров» (аромат кофе противоречит смыслу первого слова, но это уже дело вкуса); «засорять и загрязнять, а также повреждать вагоны и объекты инфраструктуры метрополитена»; распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические средства и психотропные вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
Для тех, кто не знал, — нельзя курить, в том числе электронные сигареты. Не пустят в метро голого и даже босого. В метро нельзя «находиться в пачкающей, зловонной одежде».
Интересно, что в правилах написано, что нельзя заниматься попрошайничеством. Кто часто ездит в метро, явно знает постоянных персонажей, которых помнит не одно поколение. Еще нельзя разводить костер — это правило тоже есть в списке. Запрещено провозить легко бьющиеся предметы без упаковки, лыжи, коньки, мелкий садовый инвентарь, колющие, режущие предметы без чехлов.
Животных провозить можно. Но просто так бежать на поводке рядом с хозяином можно только собакам-поводырям. В остальных случаях собаку или кошку пустят в сумке, клетке, корзине или переноске с глухим дном. Сумма измерений сумки по длине, ширине и высоте должна быть не больше полутора метров.
Что говорит метрополитен
В пресс-службе метро напомнили, что два года назад отвечали на похожую претензию пассажира, который не смог пройти с кофе на станции метро «Маршала Покрышкина». Запрет объяснили правилами пользования метрополитена, которые областное правительство утвердило 17 сентября 2019 года.
— Пассажирам запрещается провозить предметы, которые могут загрязнить станции, вагоны или вещи пассажиров, — говорилось в ответе. — Пластиковый, картонный стаканчик с напитком, даже с закрытой крышкой, не обеспечивает герметичность упаковки, представляя опасность для других пассажиров быть испачканными его содержимым. Жалобы от пассажиров с подобными случаями поступали неоднократно.
В ответ на историю про пролитый на судью кофе сотрудники метрополитена лишь улыбаются. Формально таких подтверждений нет. А что касается опасений, говорят, что при каких-то резких маневрах поезда человек может сжать стакан рефлекторно и всё содержимое выплеснется. Крышка здесь не спасет.
Кстати, в старых правилах Новосибирского метрополитена (от 7 декабря 2010 года с изменениями на 28 июля 2011 года) был более подробно прописан пункт про продукты: «Нельзя находиться в пачкающей одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой упаковке), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции».
Еще недавно главным требованием к пассажирам метро было ношение масок для предотвращения распространения коронавируса. Из-за отсутствия масок в прошлом году в метро не пустили 6,5 тысячи человек. А масочный рейд за два года стал регулярным мероприятием областного Минтранса.