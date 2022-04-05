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По новосибирской карте ЕТК-Онлайн разрешили ездить в Бийске и Магадане

Держатели транспортных карт смогут пользоваться ими в ряде российских городов.

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ЕТК-Онлайн будет действовать в 8 городах

ЕТК-Онлайн будет действовать в 8 городах

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Пользователям транспортных карт Новосибирска стал доступен проезд по системе «Электронный проездной» в Бийске, Горно-Алтайске, Краснодаре, Оренбурге, Благовещенске, Магадане, Элисте. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Подключение к «Транспортному роумингу» — очередной этап развития системы «Электронный проездной-Новосибирск» и делает транспортную карту ЕТК-онлайн еще более удобным и востребованным инструментом оплаты проезда. Теперь любой пользователь ЕТК-онлайн имеет возможность не только пополнять карту дистанционно в сети Интернет и использовать ее для оплаты проезда в других регионах.

— Система «Электронный проездной» работает по технологии «Открытость», а это значит, полностью готова к бесшовной интеграции не только всех региональных систем, действующих на решениях «Золотой Короны» в 39 регионах России, но и с любыми действующими системами», — прокомментировал присоединение Новосибирска к сервису руководитель продуктовой линии «Транспортные карты» ЗАО «Золотая Корона» Александр Гришин.

29 марта НГС сообщал, что в части автобусов Новосибирска перестали выдавать билеты из-за дефицита кассовой ленты. Пассажирам предлагают получить электронный чек. Днём позже — о том, что любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано. На текущий момент разрушено полотно на переезде, из-за чего автомобили сбрасывают скорость до нуля

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