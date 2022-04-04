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Тема дняНовосибирец вывозит из страны свой IT-бизнес
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Грязь, ямы и слякоть: как Новосибирск превращается в одну большую лужу

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Завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, и лужи могут стать еще глубже

Завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, и лужи могут стать еще глубже

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В Новосибирск пришли весна и тепло, а вместе с ними и огромные лужи и грязные реки, которые приходится сейчас преодолевать пешеходам и водителям. Ситуацию осложняет и то, что вместе со снегом в некоторых местах сошел и асфальт.

Завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, и лужи могут стать еще глубже. Смотрим, что сейчас происходит на дорогах и тротуарах города.

И как пройти в библиотеку?

И как пройти в библиотеку?

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Ситуация на улице Некрасова

Ситуация на улице Некрасова

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— Чистили тротуар улицы Хитровской, но утомились! — недовольна читательница НГС.

Тротуар весь не почистили

Тротуар весь не почистили

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— Проблема новосибирских дорог вечно актуальна в любом районе. Улица Моторная, съезд с Димитровского моста в сторону аквапарка и жилых комплексов «Ясный берег» и «Венеция», ну а также и на частный сектор, — перечислила читательница.

Под лужей может быть глубокая яма

Под лужей может быть глубокая яма

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Ехать по такой дороге непросто

Ехать по такой дороге непросто

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— Тротуар, ведущий в детский сад № 331, — болотце. По этим дорожкам дети идут на прогулку, после которой одежду хоть отжимай. Я уже молчу, что по пути в сад и из него можно убиться из-за наледи под водой, — возмущена читательница НГС.

Детям здесь ходить и играть явно небезопасно

Детям здесь ходить и играть явно небезопасно

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До остановки просто так не добраться

До остановки просто так не добраться

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Перекресток Жемчужной и Университетского проспекта

Перекресток Жемчужной и Университетского проспекта

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По этой дороге люди добираются до общественного транспорта

По этой дороге люди добираются до общественного транспорта

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Губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания сегодня, 4 апреля. Андрей Травников уверен, что автомобилисты могут исками закидать мэрию, а ГИБДД может направить в администрацию города предписания и штрафы за такое качество дорог.

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