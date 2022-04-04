Грязь, ямы и слякоть: как Новосибирск превращается в одну большую лужу

В Новосибирск пришли весна и тепло, а вместе с ними и огромные лужи и грязные реки, которые приходится сейчас преодолевать пешеходам и водителям. Ситуацию осложняет и то, что вместе со снегом в некоторых местах сошел и асфальт.



Завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, и лужи могут стать еще глубже. Смотрим, что сейчас происходит на дорогах и тротуарах города.