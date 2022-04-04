Грязь, ямы и слякоть: как Новосибирск превращается в одну большую лужу

В Новосибирск пришли весна и тепло, а вместе с ними и огромные лужи и грязные реки, которые приходится сейчас преодолевать пешеходам и водителям. Ситуацию осложняет и то, что вместе со снегом в некоторых местах сошел и асфальт.
Завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, и лужи могут стать еще глубже. Смотрим, что сейчас происходит на дорогах и тротуарах города.
— Чистили тротуар улицы Хитровской, но утомились! — недовольна читательница НГС.
— Проблема новосибирских дорог вечно актуальна в любом районе. Улица Моторная, съезд с Димитровского моста в сторону аквапарка и жилых комплексов «Ясный берег» и «Венеция», ну а также и на частный сектор, — перечислила читательница.
— Тротуар, ведущий в детский сад
Губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания сегодня,