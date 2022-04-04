Самолеты не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана — их перенаправили в Барнаул

Новосибирск в ночь с 3 на 4 апреля провалился в густой туман. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 4 апреля , в городе в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков, туман. Ветер юго-западный 3–8 м/с . Температуру обещают +2... +4 градуса. Фотограф НГС Александр Ощепков ночью 3 апреля запечатлел туманный центр города.