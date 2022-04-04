Самолеты не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана — их перенаправили в Барнаул

Из-за густого тумана четыре самолета были перенаправлены из Новосибирска на запасной аэродром в Барнаул. Пассажиры из Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Оренбурга уже несколько часов ожидают в аэропорту Алтая.
— Из-за тумана в Новосибирске четыре рейса были перенаправлены в Барнаул. Сидим все, ждем, кто-то лежит. Примерно с трех часов ночи, — рассказал пассажир самолета из Сочи.
Как уточнил читатель, им выдали воду, но рейс из Сочи не покормили, хотя ожидают они уже больше четырех часов. Мы обратились за комментарием в S7.
В пресс-службе Толмачево подтвердили информацию о четырех самолетах и уточнили, что там находится 463 пассажира.
— По Толмачево на запасной в Барнаул ушли рейсы: С7 2509 (164 пассажира), С7 5020 (77 пассажиров), С7 5106 (162 пассажира), С7 5072 (60 пассажиров), — рассказали в пресс-службе Толмачево.
Самолет Новосибирск — Москва должен был прибыть в 07:35. Сейчас, по данным сайта Толмачево, расчетное время — 10:15. Рейс из Екатеринбурга должен был прилететь в 07:40, по расчетному времени он прибудет в 10:19. Прибытие рейса из Сочи было запланировано на 08:29, по расчетному времени он прибудет в 10:09. Рейс из Оренбурга не указан на сайте аэропорта, что задерживается. Он должен был прилететь в 08:35, расчетное время — 08:33.
Новосибирск в ночь с 3 на 4 апреля провалился в густой туман. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня,