Перекупы дважды продали сибирячке арестованные за долги автомобили — как не попасться на ту же удочку

Супруги Лебедевы хотели приобрести недорогой автомобиль для подработки в такси. Несколько ошибок, допущенных при оформлении сделок у перекупов, привели к тому, что они заплатили 3 00 000 рублей за машину, которой теперь не могут пользоваться. НГС разобрал допущенные Лебедевыми ошибки и подготовил инструкцию по покупке автомобиля с рук.

Как не надо покупать автомобиль

В начале марта супруги Лебедевы решили приобрести себе второй автомобиль, чтобы таксовать: не хотелось убивать свой «Ниссан Санни». Их заинтересовало объявление на сайте Drom.ru: «Рено-Символ» 2008 года за 179 тысяч рублей. Продавец написал в нём: «Отличное авто. Сцепление новое. Ездит идеально. Документы в порядке, вложения не требует». Но сам сайт предупреждал о наличии неких ограничений. Для осмотра автомобиля Лебедевых пригласили на автостоянку в Аргунском переулке.

