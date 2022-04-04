Перекупы дважды продали сибирячке арестованные за долги автомобили — как не попасться на ту же удочку

Супруги Лебедевы хотели приобрести недорогой автомобиль для подработки в такси. Несколько ошибок, допущенных при оформлении сделок у перекупов, привели к тому, что они заплатили 3
Как не надо покупать автомобиль
В начале марта супруги Лебедевы решили приобрести себе второй автомобиль, чтобы таксовать: не хотелось убивать свой «Ниссан Санни». Их заинтересовало объявление на сайте Drom.ru: «Рено-Символ» 2008 года за 179 тысяч рублей. Продавец написал в нём: «Отличное авто. Сцепление новое. Ездит идеально. Документы в порядке, вложения не требует». Но сам сайт предупреждал о наличии неких ограничений. Для осмотра автомобиля Лебедевых пригласили на автостоянку в Аргунском переулке.
— Там что-то типа СТО: стоит 10–15 машин в разном состоянии, несколько боксов и небольшой домик. К нам вышел мужчина, показал автомобиль. Муж немного поездил на нём: машина оказалась действительно в хорошем состоянии. Мы спросили, а что за ограничения? Нам пояснили: мелкий штраф, который уже оплачен и показали скриншот оплаты. Якобы все ограничения будут сняты в течение пары дней, — рассказывает Елена Лебедева.
Супруги сокрушаются, что проявили наивность, не став проверять заявления перекупа, поверив ему на слово. Они заключили договор купли-продажи, причем, по их словам, девушка-сотрудник СТО подписывала его от имени собственника, которым не являлась.
— В ПТС был вписан какой-то Руслан, от его имени и был заключен договор. Нам не выдали свидетельство о регистрации автомобиля, сказали: «Мы его потеряли, не переживайте, она все равно меняется при постановке на учет», — продолжила рассказ Елена.
Только спустя два дня после сделки Лебедевы пробили «Рено» на сайте налоговой и ГИБДД. Оказалось, что на реальном собственнике автомобиля висит долг в 340 тысяч рублей. Елена нашла его в «Одноклассниках», мужчина честно признался, что он банкрот.
На те же грабли
Лебедевы вернулись на Аргунский переулок, чтобы расторгнуть сделку.
— Деньги они нам возвращать отказались, предложили выбрать другую машину. Сначала показали Форд, но он оказался совсем убитый. Попросили автомобиль без долгов и на ходу, нам указали на Мерседес Бенц 1998 года за 300 тысяч. Мы доплатили разницу в стоимости с Рено и заключили новый договор, — говорит Елена.
У Мерседеса застучал движок уже на пути домой, пришлось бросать его и добираться на такси. Пробив купленную машину по базе, Лебедевы ужаснулись.
— На автомобиле оказался долг в миллион шестьсот тысяч рублей, а его хозяйка проходит процедуру банкротства. Внимательней изучив документы, увидели, что в договоре купли-продажи указана стоимость сделки в 100 000 рублей. А комплект документов по Рено у нас перекупы забрали. Когда мы вернулись на СТО, над нами только смеялись: сказали, готовы забрать у нас Мерседес за те самые сто тысяч рублей, а наши двести вернуть отказались, — закончила свой рассказ Лебедева.
Перспективы уголовного дела
Когда журналист НГС позвонил по телефону, указанному в объявлениях перекупов из Аргунского переулка, и представился, собеседник сразу же положил трубку. Лебедевы предоставили редакции аудиозапись разговора с одним из сотрудников СТО. В ответ на просьбу незадачливых покупателей расторгнуть сделку, собеседник насмешливо посылает их в суд.
Супруги обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. В пресс-службе областного главка МВД подтвердили НГС факт проведения проверки. Решения о возбуждении уголовного дела или об отказе на момент публикации еще не принято.
Перспективы возбуждения уголовного дела юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков оценивает как невысокие.
— С учетом вала работы у участковых, не думаю, что у них будет время заниматься объективным расследованием. Хотя здесь усматриваются признаки мошенничества как со стороны граждан, которые незаконно избавляются от имущества при процедуре банкротства, так и со стороны таких перекупов, которые работают, что называется, «на лоха». По объявлению приходит десять потенциальных покупателей, девять из них сразу смекнут, что дело нечисто. А кто-то ничего не проверяет и оказывается впоследствии в патовом положении: на учет заложенный автомобиль не поставить, — говорит Глушков.
Юрист в своей практике сталкивался с подобными делами и опыт этот не из приятных.
— Для доказывания умысла на мошенничество у перекупов необходимо проводить комплекс оперативных действий: контрольные закупки и прочее. На практике же они объясняют полицейским: мы пытались человеку помочь реализовать автомобиль, взяли символическую комиссию. Историю этого автомобиля они якобы не проверяли, так как они простые ребята, на СТО работают, нюансов юридических не понимают. На этом участковые разводят руками и отказывают в возбуждении уголовного дела, тем более пострадавшие собственноручно подписали все документы, которые по факту страхуют аферистов от правовых последствий, — добавил Глушков.
Как не повторить эту ошибку?
- При покупке автомобиля не стоит вестись на подозрительно дешевые объявления и поддаваться эмоциям. Всем этим активно пользуются как недобросовестные перекупы, так и аферисты.
- Необходимо потребовать и внимательно изучить оригиналы всех документов: ПТС, СТС. Всю историю автомобиля можно за небольшие деньги проверить на сервисах авто.ру и дром.ру.
- По vin номеру можно проверить информацию об автомобиле на сайте ГИБДД: когда он попадал в ДТП и находится ли в розыске сейчас.
- Что касается оценки технического состояния автомобиля — лучше обратиться в проверенный автосервис для объективной и всесторонней диагностики.
- Перед покупкой лучше попросить продавца снять автомобиль с регистрационного учета в ГИБДД. Не будет лишним и попросить его паспортные данные, чтобы пробить его по базе приставов на наличие долгов и на сайте Арбитражного суда на наличие банкротного дела. Ведь даже после покупки автомобиля у банкрота, эту сделку могут признать недействительной, а машину — забрать
- Можно заключить договор с компанией, которая предоставляет услуги по автоподбору. Да, придётся заплатить чуть больше, но в договоре с такой организацией можно прописать все необходимое, чтобы возложить на неё ответственность за последствия.
О печальных последствиях неосмотрительных покупок автомобилей с рук НГС пишет регулярно. Например, сибиряк купил подержанный внедорожник — он загорелся через два часа после покупки. А семейная пара, поменявшая Mazda Verisa на Volvo XC90 2002 года в другом автосалоне «Абсолют Авто» с доплатой почти в 400 тысяч в кредит, столкнулась с невозможностью эксплуатировать автомобиль.