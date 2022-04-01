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Три моста отремонтируют в Новосибирске в этом году — где они находятся

На работы потратят больше 200 миллионов рублей

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Мосты должны отремонтировать до ноября

Мосты должны отремонтировать до ноября

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В Новосибирске в этом году отремонтируют мост на Октябрьской магистрали, улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу. Общая максимальная стоимость работ составляет 263,7 миллиона рублей.

Аукцион на проведение работ объявило МКУ «Гормост». По данным сайта госзакупок, на мосту, расположенном на Октябрьской магистрали, заменят деформационные швы, установят шумозащитные экраны, дорожные знаки, отремонтируют опоры, ограждения и выполнят прочие работы. Подрядчик должен будет завершить работы до 1 ноября 2022 года. Максимальная стоимость ремонта составляет 145,7 миллиона рублей.

На Октябрьской магистрали заменят деформационные швы

На Октябрьской магистрали заменят деформационные швы

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На мосту на улице Эйхе через реку Иня демонтируют ограждения, отремонтируют покрытие, тротуары, заменят сети наружного освещения. Восстановят бетонные и железобетонные поверхности опор и пролетных строений. Максимальная стоимость работ составляет 64,3 миллиона рублей.

На мосту через Иню поставят новые ограждения

На мосту через Иню поставят новые ограждения

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На мосту через реку Тулу на улице Ватутина подрядчик выполнит демонтажные работы, отремонтируют мостовое полотно, обустроят водоотвод и поверхности опор. Также на нем заменят тротуарные блоки, поставят новые ограждения, переустроят деформационные швы, пространство под мостом приведут в нормативное состояние. На работы выделили 53,7 миллиона рублей. Ремонт на этом мосту и на улице Эйхе должны завершить до 1 ноября.

На мосту на Ватутина обустроят водоотвод

На мосту на Ватутина обустроят водоотвод

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Заявки на участие в торгах принимают до 25 и 26 апреля.

В конце марта МКУ «Гормост» объявил торги на капитальный ремонт Октябрьского моста. На него готовы потратить почти 1 миллиард рублей.

В Новосибирске планируют построить новый мост через реку Тулу. Он будет находиться недалеко от строящегося ЛДС и соединять два парка.

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