Верховный суд разрешил приравнивать электросамокаты к мопедам

Пленум Верховного суда разъяснил вопросы классификации электрических самокатов, которые вызывают большие споры: является ли их пользователь водителем транспорта или же приравнивается в правах к пешеходам? Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, Верховный суд разрешил считать самокаты транспортным средством и источником повышенной опасности.



Поводом для разбирательства стал иск автомобилиста. Поворачивая налево, он не уступил дорогу самокатчику, который в результате столкновения погиб. Автомобилист пытался доказать, что самокат не является транспортным средством. При этом проведенная автотехническая экспертиза пришла к выводу, что конкретный самокат относится к механическим транспортным средствам.

