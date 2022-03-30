Верховный суд разрешил приравнивать электросамокаты к мопедам

Пленум Верховного суда разъяснил вопросы классификации электрических самокатов, которые вызывают большие споры: является ли их пользователь водителем транспорта или же приравнивается в правах к пешеходам? Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, Верховный суд разрешил считать самокаты транспортным средством и источником повышенной опасности.
Поводом для разбирательства стал иск автомобилиста. Поворачивая налево, он не уступил дорогу самокатчику, который в результате столкновения погиб. Автомобилист пытался доказать, что самокат не является транспортным средством. При этом проведенная автотехническая экспертиза пришла к выводу, что конкретный самокат относится к механическим транспортным средствам.
Представитель Правительства Российской Федерации в Верховном суде Гайк Марьян отметил, что в последнее время появились электросамокаты с характеристиками, которые близки к таковым мопедов и мотоциклов.
— Конструктивные и технические особенности таких электросамокатов предопределяют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан, причем как использующим такие электросамокаты, так и неопределенному кругу лиц. Кроме того, использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности, — указал он.
Пленум Верховного суда в своем решении указал, что исчерпывающего перечня источников повышенной опасности нет, а потому суд может признать таковыми предметы, вещества или объекты в зависимости от их особых свойств.
— Так как исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения не установлен и установлен быть не может, возможность отнесения электросамоката к тем или иным транспортным средствам сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам, — говорится в постановлении пленума.
Другими словами, Верховный суд РФ не стал выводить электросамокаты из общей юрисдикции, которая определяет правила движения механических транспортных средств, но при разборе ДТП должны учитываться особенности конкретного самоката.
Кстати, в Челябинске начинается сезон кикшеринга: быстрой аренды электросамокатов. За опасную езду на самокате грозит уголовная ответственность. Вот какое наказание понес самокатчик, сбивший пятилетнего ребенка.