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Олег Воробьев

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Олег Воробьев

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«Мы получили просто убийственную новость»: жителей отдаленного микрорайона решили лишить прямого маршрута в центр

Новосибирец рассказал, почему на Шлюзе возмущены решением пустить популярный автобус № 36 на левый берег

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Транспортные реформы в Советском и Первомайском районах оказались по нраву далеко не всем жителям

Транспортные реформы в Советском и Первомайском районах оказались по нраву далеко не всем жителям

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С февраля мэрия начала менять схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Некоторые маршруты убрали, где-то изменили схему движения, в каких-то случаях маршрутки заменили автобусами. Это первый этап оптимизации транспортной системы города, которая продлится до 2026 года. Однако оптимизация нравится не всем. Например, житель микрорайона Шлюз Олег Воробьев говорит, что схема автобуса № 36 должна остаться прежней (Котельная — Нижняя Ельцовка — Колыванская). В своей колонке он рассказал, как жители Шлюза пытались отстоять свой привычный маршрут и какой сценарий развития событий считают самым реальным. Далее — от первого лица.

Весной прошлого года жители микрорайона Шлюз узнали, что в августе изменится схема популярного маршрута № 36. То есть конечная остановка — не улица Белоусова, а Котельная, возле Южного кладбища. Тогда новость вызвала скорее негатив, нежели бурные аплодисменты, мнение горожан о том, что новая схема неудобная, никто не услышал.

В мэрии пообещали, что на линии будет не 6, а 12 автобусов, и интервал не больше 15–17 минут. Но по факту из заявленных 12 машин пассажиры часто видят на линии 3–4 машины. То есть у жителей Шлюза появилась реальная проблема: как добраться до Центрального района на муниципальном общественном транспорте? На многочисленные недовольства звучал один ответ: нет автобусов. Пенсионеры и студенты, которые ездят на 36-м автобусе, спрашивали, зачем менять схему движения, если нет транспорта. В ответ мэрия говорила, что вот-вот будут новые автобусы и маршрут укомплектуют под готовую схему. Но потом новые автобусы поставили на 23-й и 45-й маршруты.

На вопрос: «Как же мы?» — чиновники сухо ответили, что нужно дождаться февраля 2022 года, когда придет очередная партия автобусов. Более активные жители Шлюза начали штурмовать ПАТП-4, но максимум, чего добились, — обещаний, что транспорта будет больше, когда закроют дачные маршруты, то есть в октябре.

Осенью мы, жители Шлюза, получили просто убийственную новость: автобус № 36 будет ходить на левый берег, через Бугринский мост, до станции метро «Студенческая», которая теперь будет новой конечной остановкой. И на маршруте будет 18 машин. Жители района, для которых эта тема была особо болезненной, пришли на общественный совет по транспорту. Там были представители мэрии, перевозчики, представители общественных организаций, депутаты. Несмотря на все доводы пассажиров, начальник управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров сообщил, что они будут идти заявленным курсом.

Начались морозы, мы ждали, когда на маршрут № 36, по обещаниям ПАТП-4, выйдут автобусы с дачных маршрутов. Но потом нам сказали, что они настолько старые, что часть просто списали, и осталось то, что осталось, нужно ждать новую партию.

То есть всю зиму мы выживали, как могли, куда только ни писали, куда только ни обращались, ситуация не менялась. Благодаря активности местных жителей мы собрали больше 1100 подписей за то, чтобы не отправлять автобус 36 на левый берег. Наступил февраль, и, к радости жителей Шлюза, на маршрут 36-го автобуса стали выходить 8 совершенно новых автобусов. Дело было за малым — отстоять прежнюю схему движения.

Жители района пришли на очередное заседание Общественного совета по транспорту, чтобы рассказать о том, что им нужна старая схема маршрута. На лицах людей пожилого возраста было отчаяние. Они говорили о том, что привыкли. У них есть внуки, дети, к которым они ездят на этом автобусе. В конце концов музеи и театры, до которых можно доехать по прямой, без пересадок, кому-то нужно в администрацию, мэрию. И вообще, есть у нас хоть одна теплая остановка, где можно ждать эту пересадку? Для пенсионеров мэрия устраивает праздники, то зоопарк бесплатно, то в филармонию льготные билеты. Мы хотим жить активно, культурно развиваться. Кому-то нужно два раза в неделю ездить до больницы. Если уберут 36-й, придется делать три пересадки. Кроме всего прочего, пожилых жителей Шлюза пугает момент, что после пересадки в автобусе № 8 они уже не смогут ехать сидя, только стоя.

За февраль 2022 года люди привыкли к тому, что на 36-м автобусе есть машины, маршрут стал более-менее востребованным. Наступил март, и автобусов на маршруте № 36 стало меньше. Однажды я пришел на остановку, а автобуса просто нет. Люди подумали, что он в пробке, начали искать транспорт на картах. В итоге увидели всего 4 машины. Позвонили в ПАТП-4, где им ответили, что нет водителей.

Вот так на данный момент проходит оптимизация в микрорайоне Шлюз. К кому бы мы ни обращались, все переваливают ответственность на других. ПАТП-4 на депутатов, мол, это их было предложение, депутаты — на мэрию и ПАТП-4, где не хватает транспорта и нет водителей, а мэрия — снова на депутатов, которые решили менять схему. И нет гарантий, что при обещанных 18, а то и 20 машинах, все они выйдут на маршрут. Вероятно, нам придется ждать, пересаживаться и снова ждать.

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общественный транспорт36-й маршрут
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