«Мы получили просто убийственную новость»: жителей отдаленного микрорайона решили лишить прямого маршрута в центр

Весной прошлого года жители микрорайона Шлюз узнали, что в августе изменится схема популярного маршрута № 36 . То есть конечная остановка — не улица Белоусова, а Котельная, возле Южного кладбища. Тогда новость вызвала скорее негатив, нежели бурные аплодисменты, мнение горожан о том, что новая схема неудобная, никто не услышал.



В мэрии пообещали, что на линии будет не 6, а 12 автобусов, и интервал не больше 15–17 минут. Но по факту из заявленных 12 машин пассажиры часто видят на линии 3–4 машины. То есть у жителей Шлюза появилась реальная проблема: как добраться до Центрального района на муниципальном общественном транспорте? На многочисленные недовольства звучал один ответ: нет автобусов. Пенсионеры и студенты, которые ездят на 36-м автобусе, спрашивали, зачем менять схему движения, если нет транспорта. В ответ мэрия говорила, что вот-вот будут новые автобусы и маршрут укомплектуют под готовую схему. Но потом новые автобусы поставили на 23-й и 45-й маршруты.



На вопрос: «Как же мы?» — чиновники сухо ответили, что нужно дождаться февраля 2022 года, когда придет очередная партия автобусов. Более активные жители Шлюза начали штурмовать ПАТП-4, но максимум, чего добились, — обещаний, что транспорта будет больше, когда закроют дачные маршруты, то есть в октябре.

