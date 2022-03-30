«Мы получили просто убийственную новость»: жителей отдаленного микрорайона решили лишить прямого маршрута в центр

С февраля мэрия начала менять схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Некоторые маршруты убрали, где-то изменили схему движения, в каких-то случаях маршрутки заменили автобусами. Это первый этап оптимизации транспортной системы города, которая продлится до 2026 года. Однако оптимизация нравится не всем. Например, житель микрорайона Шлюз Олег Воробьев говорит, что схема автобуса
Весной прошлого года жители микрорайона Шлюз узнали, что в августе изменится схема популярного маршрута
В мэрии пообещали, что на линии будет не 6, а 12 автобусов, и интервал не больше 15–17 минут. Но по факту из заявленных 12 машин пассажиры часто видят на линии 3–4 машины. То есть у жителей Шлюза появилась реальная проблема: как добраться до Центрального района на муниципальном общественном транспорте? На многочисленные недовольства звучал один ответ: нет автобусов. Пенсионеры и студенты, которые ездят на
На вопрос: «Как же мы?» — чиновники сухо ответили, что нужно дождаться февраля 2022 года, когда придет очередная партия автобусов. Более активные жители Шлюза начали штурмовать ПАТП-4, но максимум, чего добились, — обещаний, что транспорта будет больше, когда закроют дачные маршруты, то есть в октябре.
Осенью мы, жители Шлюза, получили просто убийственную новость: автобус
Начались морозы, мы ждали, когда на маршрут
То есть всю зиму мы выживали, как могли, куда только ни писали, куда только ни обращались, ситуация не менялась. Благодаря активности местных жителей мы собрали больше 1100 подписей за то, чтобы не отправлять автобус 36 на левый берег. Наступил февраль, и, к радости жителей Шлюза, на маршрут
Жители района пришли на очередное заседание Общественного совета по транспорту, чтобы рассказать о том, что им нужна старая схема маршрута. На лицах людей пожилого возраста было отчаяние. Они говорили о том, что привыкли. У них есть внуки, дети, к которым они ездят на этом автобусе. В конце концов музеи и театры, до которых можно доехать по прямой, без пересадок, кому-то нужно в администрацию, мэрию. И вообще, есть у нас хоть одна теплая остановка, где можно ждать эту пересадку? Для пенсионеров мэрия устраивает праздники, то зоопарк бесплатно, то в филармонию льготные билеты. Мы хотим жить активно, культурно развиваться. Кому-то нужно два раза в неделю ездить до больницы. Если уберут
За февраль 2022 года люди привыкли к тому, что на
Вот так на данный момент проходит оптимизация в микрорайоне Шлюз. К кому бы мы ни обращались, все переваливают ответственность на других. ПАТП-4 на депутатов, мол, это их было предложение, депутаты — на мэрию и ПАТП-4, где не хватает транспорта и нет водителей, а мэрия — снова на депутатов, которые решили менять схему. И нет гарантий, что при обещанных 18, а то и 20 машинах, все они выйдут на маршрут. Вероятно, нам придется ждать, пересаживаться и снова ждать.
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