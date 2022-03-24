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Новосибирская маршрутка меняет путь следования. Как она будет ходить теперь

Изменения ввели на основании результатов опроса жителей

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Уточняется, что изменения ввели на основании результатов опроса жителей

Уточняется, что изменения ввели на основании результатов опроса жителей

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С 25 марта маршрутное такси № 32 будет курсировать по новому пути, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Изменение вводится с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска на основании результатов опроса пассажиров жилого массива «Северо-Чемской», — сказали в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Теперь маршрутка «Улица Водозабор» — «Вокзал Новосибирск-Главный» будет ходить по следующему пути:

  • на участке от улицы Тюменской до улицы Аникина в прямом направлении, путем исключения улиц Тюменской, Аникина и включения улиц Оловозаводской, Мира;
  • на участке от улицы Лыщинского до Октябрьского моста в прямом и обратном направлении, путем исключения улицы Немировича-Данченко и включения улиц Лыщинского, Геодезической, проспекта Карла Маркса.

Ранее в Новосибирске изменилась схема движения и название маршрутного такси № 44. А в новосибирской маршрутке № 62 ввели разные цены на проезд.

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маршрут движения
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