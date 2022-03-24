Новосибирская маршрутка меняет путь следования. Как она будет ходить теперь

С 25 марта маршрутное такси
— Изменение вводится с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска на основании результатов опроса пассажиров жилого массива «Северо-Чемской», — сказали в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Теперь маршрутка «Улица Водозабор» — «Вокзал Новосибирск-Главный» будет ходить по следующему пути:
- на участке от улицы Тюменской до улицы Аникина в прямом направлении, путем исключения улиц Тюменской, Аникина и включения улиц Оловозаводской, Мира;
- на участке от улицы Лыщинского до Октябрьского моста в прямом и обратном направлении, путем исключения улицы Немировича-Данченко и включения улиц Лыщинского, Геодезической, проспекта Карла Маркса.
Ранее в Новосибирске изменилась схема движения и название маршрутного такси