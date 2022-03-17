По карте дороже на 10 рублей: в новосибирской маршрутке сделали разные цены на проезд

Однако устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от способа их оплаты запрещено законом, говорит управляющий партнер Юридической компании «Шумская и партнеры» Анна Шумская.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 426 ГК РФ, в любом публичном договоре, связанном с продажей товаров (оказанием услуг), каковым в том числе является и договор перевозки общественным транспортом, цена должна быть одинаковой для всех потребителей, — объяснила юрист. — Какие-либо иные условия не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных категорий потребителей (наличная или безналичная оплата).

По словам юриста, есть также пункт 4 статьи 16.1. «О защите прав потребителей», в соответствии с которым продавец не вправе устанавливать в отношении одного вида товаров/услуг различные цены в зависимости от наличной или безналичной формы их оплаты.