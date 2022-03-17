По карте дороже на 10 рублей: в новосибирской маршрутке сделали разные цены на проезд

В новосибирской маршрутке № 62 (Общественный торговый центр — Шлюз — Общественный торговый центр) в Советском районе установили разные цены на проезд. Если рассчитываться наличными, то проезд стоит 30 рублей, по банковской карте — 40 рублей.
Маршрут обслуживает ООО «Демос-С». Представитель перевозчика Михаил Большов объяснил разницу в цене дополнительными расходами, связанными с обслуживанием банковских карт.
В маршрутках тариф нерегулируемый, то есть перевозчик каждого маршрута может устанавливать любую цену на проезд без согласования с властями.
Однако устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от способа их оплаты запрещено законом, говорит управляющий партнер Юридической компании «Шумская и партнеры» Анна Шумская.
— В соответствии с пунктом 2 статьи 426 ГК РФ, в любом публичном договоре, связанном с продажей товаров (оказанием услуг), каковым в том числе является и договор перевозки общественным транспортом, цена должна быть одинаковой для всех потребителей, — объяснила юрист. — Какие-либо иные условия не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных категорий потребителей (наличная или безналичная оплата).
По словам юриста, есть также пункт 4 статьи 16.1. «О защите прав потребителей», в соответствии с которым продавец не вправе устанавливать в отношении одного вида товаров/услуг различные цены в зависимости от наличной или безналичной формы их оплаты.
— Единственное, что может сделать продавец, это установить скидку на товар/услугу от общей цены, при оплате их электронными средствами платежа, если скидки адресованы неопределенному кругу потребителей, — пояснила Анна Шумская, ссылаясь на документы Роспотребнадзора.
В начале года маршрутки начали поднимать плату за проезд. Перевозчики объяснили новые тарифы ростом цен на бензин и автозапчасти.