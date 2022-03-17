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По карте дороже на 10 рублей: в новосибирской маршрутке сделали разные цены на проезд

Перевозчик объясняет это дополнительными расходами

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На маршрутках нерегулируемый тариф, то есть транспортные предприятия сами устанавливают цены на проезд, без департамента по тарифам

На маршрутках нерегулируемый тариф, то есть транспортные предприятия сами устанавливают цены на проезд, без департамента по тарифам

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В новосибирской маршрутке № 62 (Общественный торговый центр — Шлюз — Общественный торговый центр) в Советском районе установили разные цены на проезд. Если рассчитываться наличными, то проезд стоит 30 рублей, по банковской карте — 40 рублей.

Маршрут обслуживает ООО «Демос-С». Представитель перевозчика Михаил Большов объяснил разницу в цене дополнительными расходами, связанными с обслуживанием банковских карт.

В маршрутках тариф нерегулируемый, то есть перевозчик каждого маршрута может устанавливать любую цену на проезд без согласования с властями.

Однако устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от способа их оплаты запрещено законом, говорит управляющий партнер Юридической компании «Шумская и партнеры» Анна Шумская.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 426 ГК РФ, в любом публичном договоре, связанном с продажей товаров (оказанием услуг), каковым в том числе является и договор перевозки общественным транспортом, цена должна быть одинаковой для всех потребителей, — объяснила юрист. — Какие-либо иные условия не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных категорий потребителей (наличная или безналичная оплата).

По словам юриста, есть также пункт 4 статьи 16.1. «О защите прав потребителей», в соответствии с которым продавец не вправе устанавливать в отношении одного вида товаров/услуг различные цены в зависимости от наличной или безналичной формы их оплаты.

— Единственное, что может сделать продавец, это установить скидку на товар/услугу от общей цены, при оплате их электронными средствами платежа, если скидки адресованы неопределенному кругу потребителей, — пояснила Анна Шумская, ссылаясь на документы Роспотребнадзора.

В начале года маршрутки начали поднимать плату за проезд. Перевозчики объяснили новые тарифы ростом цен на бензин и автозапчасти.

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