Air Astana приостановила все рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию, из нее, а также над территорией страны. Об этом они сообщили у себя на странице в Instagram.
— По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены, — написали они в соцсети.
Перевозчик заявил, что решает этот вопрос с правительством Казахстана. Пассажирам обещали вернуть деньги за билеты в полном объеме.
9 марта казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает часть полетов в российские города по производственным причинам. В пресс-службе аэропорта Толмачево НГС уточнили, что также отменен один рейс из Новосибирска в Нур-Султан, запланированный на 12 марта.
До этого новосибирская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. 5 марта перевозчик прекратил все международные перелеты. Из Новосибирска отменили рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Южную Корею, ОАЭ, Узбекистан.