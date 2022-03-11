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Air Astana приостановила все рейсы в Россию

Перевозчик заявил, что решает вопрос о восстановлении с правительством Казахстана

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Ранее был отменен рейс из Новосибирска в Нур-Султан

Ранее был отменен рейс из Новосибирска в Нур-Султан

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Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию, из нее, а также над территорией страны. Об этом они сообщили у себя на странице в Instagram.

— По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены, — написали они в соцсети.

Перевозчик заявил, что решает этот вопрос с правительством Казахстана. Пассажирам обещали вернуть деньги за билеты в полном объеме.

9 марта казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает часть полетов в российские города по производственным причинам. В пресс-службе аэропорта Толмачево НГС уточнили, что также отменен один рейс из Новосибирска в Нур-Султан, запланированный на 12 марта.

До этого новосибирская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. 5 марта перевозчик прекратил все международные перелеты. Из Новосибирска отменили рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Южную Корею, ОАЭ, Узбекистан.

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