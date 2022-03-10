Air Astana сокращает количество рейсов между Казахстаном и Россией — как это повлияет на Новосибирск

26 февраля новосибирская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. 5 марта перевозчик прекратил все международные перелеты. Из Новосибирска отменили рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Южную Корею, ОАЭ, Узбекистан.