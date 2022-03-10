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Air Astana сокращает количество рейсов между Казахстаном и Россией — как это повлияет на Новосибирск

Авиакомпания сообщила, что приостановила полеты по производственным причинам

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Пока известно только об одной отмене

Пока известно только об одной отмене

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Казахстанская авиакомпания Air Astana вынуждена по производственным причинам приостановить часть полетов в российские города, сообщило вчера ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Как уточнили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево, пока из Новосибирска отменили только один рейс в Нур-Султан, запланированный на 12 марта.

— Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву [и обратно], — цитировало вчера ТАСС перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе Толмачево, на сегодня известно только об одной отмене:

— Пока пришла отмена только на 12 марта, рейс в Нур-Султан, — сообщили в аэропорту.

НГС также направил запрос в авиакомпанию, чтобы утонить информацию по другим возможным отменным рейсам.

26 февраля новосибирская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. 5 марта перевозчик прекратил все международные перелеты. Из Новосибирска отменили рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Южную Корею, ОАЭ, Узбекистан.

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