В ДЭУ Новосибирска не хватает работников из-за маленьких зарплат

В мэрии Новосибирска рассказали, что в ДЭУ не хватает сотрудников. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на городскую администрацию, дорожно-эксплуатационные учреждения не укомплектованы на 31%. Всего в новосибирских ДЭУ работают 685 человек.



— Нехватка кадров связана с низкой заработной платой и тяжелыми условиями труда, особенно в зимний период, — рассказали РБК со ссылкой на мэрию Новосибирска.

В марте 2021 года мэрия Новосибирска опубликовала данные о средних зарплатах руководителей части муниципальных предприятий за 2020 год. Как оказалось, самые большие зарплаты были у начальников городских ДЭУ.