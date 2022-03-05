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В ДЭУ Новосибирска не хватает работников из-за маленьких зарплат

Неукомплектованность составляет 31%

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Всего в ДЭУ работают 685 человек

Всего в ДЭУ работают 685 человек

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В мэрии Новосибирска рассказали, что в ДЭУ не хватает сотрудников. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на городскую администрацию, дорожно-эксплуатационные учреждения не укомплектованы на 31%. Всего в новосибирских ДЭУ работают 685 человек.

— Нехватка кадров связана с низкой заработной платой и тяжелыми условиями труда, особенно в зимний период, — рассказали РБК со ссылкой на мэрию Новосибирска.

В марте 2021 года мэрия Новосибирска опубликовала данные о средних зарплатах руководителей части муниципальных предприятий за 2020 год. Как оказалось, самые большие зарплаты были у начальников городских ДЭУ.

В конце февраля 2022 года муниципальное предприятие Новосибирска ДЭУ № 1 объявило аукцион на покупку дорожной техники, которую можно будет использовать для уборки улиц. По данным сайта госзакупок, за четыре ковшовых погрузчика из городского бюджета готовы заплатить 22,6 миллиона рублей.

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