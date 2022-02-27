В Новосибирске обнаружилась улица, где после капремонта на ровной дороге у машин бьет колёса — смотрите, где это

Большинство водителей прекрасно знает об основных дорожных дефектах после ремонта — это могут быть выщербления асфальта, трещины, провалы, колея. Но есть и редкие удивительные дефекты, например, на вроде ровной на вид дороге на автомобилях может проявляться такой эффект, как биение колес. Это следствие особенностей микрорельефа, и именно такой эффект обнаружился на улице Петухова, капитально отремонтированной летом по программе БКД. Подробнее — в нашем материале.

Летом 2021 года на участке улицы Петухова от площади Кирова до улицы Хилокской был проведен капитальный ремонт: заменено дорожное полотно, нанесена разметка. Из бюджета Новосибирска на дорогу ушло 2 24,6 млн рублей, эти деньги получил подрядчик — ООО «СтройСити».