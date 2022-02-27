В Новосибирске обнаружилась улица, где после капремонта на ровной дороге у машин бьет колёса — смотрите, где это

Большинство водителей прекрасно знает об основных дорожных дефектах после ремонта — это могут быть выщербления асфальта, трещины, провалы, колея. Но есть и редкие удивительные дефекты, например, на вроде ровной на вид дороге на автомобилях может проявляться такой эффект, как биение колес. Это следствие особенностей микрорельефа, и именно такой эффект обнаружился на улице Петухова, капитально отремонтированной летом по программе БКД. Подробнее — в нашем материале.
Летом 2021 года на участке улицы Петухова от площади Кирова до улицы Хилокской был проведен капитальный ремонт: заменено дорожное полотно, нанесена разметка. Из бюджета Новосибирска на дорогу ушло 2
Вот мы едем по улице Сибиряков-Гвардейцев, тоже недавно отремонтированной, и поворачиваем на Петухова в сторону Хилокской. Но что это такое происходит с автомобилем? При наборе хотя бы
Но в том-то и дело, что автомобиль у нас исправен, дорога чистая, без снега, без ледяной колеи. Мало того, мы проверили дорогу на еще двух автомобилях — абсолютно новых, из магазина, полностью исправных. И получили точно такой же эффект. Как такое может быть? Внешне в целом дорожное полотно на Петухова вполне ровное, без дефектов, без разрушений. Хотя наши читатели сообщат, что всё-таки некоторые дефекты имеются: «колея появляться начинает местами, плюс асфальт идет волной».
Итак, дорогу чинила компания «СтройСити», та же, что и переделывала Октябрьский мост после неудачного ремонта. В самой компании говорят, что ничего о дефектах на Петухова не знают, но разберутся после начала гарантийных проверок весной.
— Если имеются какие-то дефекты, которые появились в результате гарантийной эксплуатации, заказчик увидит эти дефекты, будет актировать (составлять акты). После комиссионного обследования выдадут нам предписание устранить и укажут сроки, — уточнили в «СтройСити».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «СтройСити» зарегистрировали в
По мнению дорожных экспертов, такой эффект биения может быть вызван особенностями микрорельефа полотна, волновыми характеристиками дороги.
— Если ощущается какая-то вибрация при движении, возможно, какая-то микроволна пошла, сдвиговые такие деформации по покрытию. Они могут быть диагностированы прибором, который позволяет оценить продольную ровность. Самый простой способ — это трехметровая дорожная рейка и просветы под этой рейкой, она прикладывается, и клиновым промерником определяются просветы. Современные способы позволяют дорожной лаборатории в движении оценивать международный показатель, который сейчас применяется и для дорог БКД (федеральная программа «Безопасные качественные дороги»). Этот индекс ровности и есть предельные допустимые значения, выше которых дорога считается не в нормативном состоянии, — объясняет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
Однако все измерения и проверки по нормативам могут быть проведены не раньше апреля, поскольку основное условие — полный сход снега. Сначала надо инструментально зафиксировать дефекты, если они есть, а затем решать, почему это произошло, нужно ли переделывать и за чей счет.
— Потом уже определять причины их возникновения — либо это несоответствие физико-механических свойств самого покрытия, либо отсутствие сцепления слоев между собой и т. д. Это делается, чтобы определить, является ли это гарантийным случаем. Если причина дефектов связана с несоответствием технологий, материалов, значит, устранять дефект обязан подрядчик за свой счет. Если это связано с ошибками проектных решений, с неучетом эксплуатационных параметров либо с нарушениями в процессе эксплуатации (тот же перегруз), тогда подрядчик может отказаться от устранения и владелец дороги будет устранять дефект за бюджетный счет, — отмечает эксперт.
Напомним, что в 2021 году был проведен масштабный капитальный ремонт на многих улицах Новосибирска, НГС оценивал качество ремонта и будет и далее контролировать, как дороги пережили зиму в гарантийный период.