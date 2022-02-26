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ГИБДД заново разберет ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Ранее виновного не определили

Мать пострадавшего обжаловала постановление инспектора о прекращении административного производства

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Сбившая ребенка водитель уверяет, что всему виной плохая видимость и нерасторопность матери мальчика, которая за ним не уследила

Сбившая ребенка водитель уверяет, что всему виной плохая видимость и нерасторопность матери мальчика, которая за ним не уследила

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В ГИБДД Новосибирской области приняли решение пересмотреть результаты разбора ДТП, в котором пострадал четырехлетний мальчик. Ранее его мама опротестовала вынесенное инспектором ГИБДД решение о прекращении административного производства ввиду невозможности установить виновника.

— Законный представитель несовершеннолетнего обратилась с жалобами в вышестоящие инстанции, которые в дальнейшем поступили в УГИБДД региона. В настоящее время постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение в полк ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирской области, — говорится в ответе пресс-службы главка полиции на запрос НГС.

Ответ МВД НСО на запрос НГС

Ответ МВД НСО на запрос НГС

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Само ДТП произошло в полдень 11 июля 2021 года во дворе дома на Красном проспекте.

— Около 12 часов мы с сыном выходили из магазина, шли по придомовой территории, он был в нескольких метрах впереди меня. Нам нужно было перейти дорогу между домами № 309 и 307, тут я вижу движущийся автомобиль «Сузуки» и кричу сыну: «Стой!». Он только успел обернуться, как его сбивает машина. Дальше всё как в бреду: кровь, страх, крики, шок, — рассказала ранее НГС мама пострадавшего Екатерина Уварова.

У мальчика диагностировали перелом левой ступни, рваные раны и ушиб брюшной полости, что расценили как средний вред здоровью. В ГИБДД не нашли основания для привлечения водителя к административной ответственности.

— Наезд произошел между домами № 307 и 309, где пешеходного перехода не предусмотрено застройщиком. Согласно объяснениям свидетеля, ребенок был вне зоны видимости автомобиля, так как было много припаркованных машин. При проведении расследования установить, в чьих действиях усматривается нарушение ПДД, не представляется возможным, — так аргументировала отказ возбуждать административное дело инспектор ГИБДД НСО Ольга Гатина (постановление есть в распоряжении редакции).

Из свидетельских показаний следовало, что водитель «Сузуки» ехал со скоростью 30–40 км/ч, что превышает допустимую на придомовой территории. Екатерина Уварова заявила, что разбор ДТП провели формально и без учета важных обстоятельств. Это и послужило основанием, чтобы его обжаловать. Водитель виновным себя не считает, о чем ранее заявила НГС.

24 февраля на Ипподромской магистрали водитель Skoda Octavia устроил ДТП и сбежал. Он врезался в кроссовер, который двигался на меньшей скорости.

Вечером 22 февраля на Станционной улице, 89а в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda CR-V. Находившаяся в первой машине 49-летняя Наталья получила перелом таза, сейчас она находится в больнице. Супруг женщины ищет свидетелей ДТП.

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