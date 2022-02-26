ГИБДД заново разберет ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Ранее виновного не определили

В ГИБДД Новосибирской области приняли решение пересмотреть результаты разбора ДТП, в котором пострадал четырехлетний мальчик. Ранее его мама опротестовала вынесенное инспектором ГИБДД решение о прекращении административного производства ввиду невозможности установить виновника.
— Законный представитель несовершеннолетнего обратилась с жалобами в вышестоящие инстанции, которые в дальнейшем поступили в УГИБДД региона. В настоящее время постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение в полк ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирской области, — говорится в ответе пресс-службы главка полиции на запрос НГС.
Само ДТП произошло в полдень 11 июля 2021 года во дворе дома на Красном проспекте.
— Около 12 часов мы с сыном выходили из магазина, шли по придомовой территории, он был в нескольких метрах впереди меня. Нам нужно было перейти дорогу между домами
У мальчика диагностировали перелом левой ступни, рваные раны и ушиб брюшной полости, что расценили как средний вред здоровью. В ГИБДД не нашли основания для привлечения водителя к административной ответственности.
— Наезд произошел между домами
Из свидетельских показаний следовало, что водитель «Сузуки» ехал со скоростью 30–40 км/ч, что превышает допустимую на придомовой территории. Екатерина Уварова заявила, что разбор ДТП провели формально и без учета важных обстоятельств. Это и послужило основанием, чтобы его обжаловать. Водитель виновным себя не считает, о чем ранее заявила НГС.
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Вечером 22 февраля на Станционной улице, 89а в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda