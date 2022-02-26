ГИБДД заново разберет ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Ранее виновного не определили

Само ДТП произошло в полдень 11 июля 2021 года во дворе дома на Красном проспекте.



— Около 12 часов мы с сыном выходили из магазина, шли по придомовой территории, он был в нескольких метрах впереди меня. Нам нужно было перейти дорогу между домами № 309 и 307, тут я вижу движущийся автомобиль «Сузуки» и кричу сыну: «Стой!». Он только успел обернуться, как его сбивает машина. Дальше всё как в бреду: кровь, страх, крики, шок, — рассказала ранее НГС мама пострадавшего Екатерина Уварова.



У мальчика диагностировали перелом левой ступни, рваные раны и ушиб брюшной полости, что расценили как средний вред здоровью. В ГИБДД не нашли основания для привлечения водителя к административной ответственности.

