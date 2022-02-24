«Может, в последний раз в Крыму отдыхаем»: туристы спешно раскупают билеты на поезда и автобусы. В Сочи тоже очереди

Так пусто вокруг Симферопольского аэропорта в последний раз было во время его строительства. Ни сотен машин у обочины, экономящих на парковке. Ни громогласных таксистов, обещающих доставить в Ялту в лучшем виде. Ни туристических автобусов, тяжело выруливающих среди десятков снующих легковушек. Ни туристов с чемоданами, ровными струйками вливающихся в двери аэропорта и выходящих на еще не жаркое весеннее солнце. Пустота.
«Переносите рейс или берите деньги»
Шлагбаум равнодушно впускает наш автомобиль на территорию аэропорта. Мы одни. Дверь на вход перегорожена красной лентой. Охранник интересуется, есть ли билет? Без билетов вход закрыт. А пассажирам, которые не поверили рассылке авиакомпании об отмене рейса, разрешают пройти в зал вылета к стойкам официальных представительств авиаперевозчиков. Они на месте и консультирует тех, кому «повезло» взять билет на 24 февраля.
— Я живу под Симферополем, деньги на телефоне закончились, поэтому не увидела сообщения авиакомпании, так и приехала в аэропорт на такси, — рассказывает Оксана Бородько. — Сначала я должна была лететь в Москву, а потом пересесть на рейс до Оренбурга. На стойке авиакомпании Nordwind был представитель. Мне предложили два варианта: перенести рейс, начиная с 2 марта до 26 апреля, или получить деньги за билеты. Я перенесу — нужно с сестрой увидеться. В аэропорту нас было всего несколько человек. Мне-то еще повезло — дом рядом, ну позже полечу, зато жить есть где, а вот семья с детьми поехала в отель — они из Воронежа, им нужно ночлег искать.
Возврат денег за билеты или перенос даты вылета гарантируют все авиакомпании, осуществляющие вылеты из аэропорта Симферополя. Подробная информация размещена на официальных сайтах авиаперевозчиков. Но как выбираться домой?
«Не поднимает цены на гостиницы»
Совет министров Республики Крым попросил всех отельеров полуострова не поднимать цены на номера, ведь сейчас в Крыму вынужденно остались те, кто не может пока добраться домой.
— Февраль, к счастью, самый непопулярный месяц у туристов, поэтому на полуострове «мертвый сезон» — людей мало, гостиницы и отели свободны, да и цены самые низкие, — объясняет глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
В среднем номер в отеле на Южном берегу сейчас стоит от 2 тысяч рублей, в Симферополе — от 1,5 тысячи. Дождаться следующего поезда в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар можно. Но если с деньгами совсем тяжело, Министерство туризма и курортов Крыма советует обратиться к ним на горячую линию по многоканальному телефону 8 800 511–80–18. Здесь в ситуационном центре помогут решить ситуацию с отъездом на родину.
А пока большинство авиапассажиров стали пассажирами наземными. На Симферопольском железнодорожном вокзале стоит очередь в кассы. Каждый день из столицы Крыма отправляется по одному поезду в Москву и Санкт-Петербург. Билеты на 24 февраля проданы почти все.
— Мы должны были сегодня лететь домой в Москву, но пришло сообщение от авиакомпании, что рейс отменен. И вместо аэропорта поехали прямо на вокзал, — рассказывает Виктор Вольников. — Хорошо, и деньги были, и на сегодняшний поезд успели билеты взять, правда, не в одном купе, придется с женой разделиться. Путь, конечно, очень удлинится, но главное — едем, оставаться здесь совсем не хочется, хотя с виду всё спокойно. Наверное, вообще в Крыму в последний раз отдыхаем.
В аэропорту Сочи — тишина, но контроль в здании аэровокзала ужесточен. Тщательно проводят личный досмотр, просят достать телефоны из сумки и включить его при них. Несмотря на то что международный аэропорт не закрыт, практически все рейсы либо задерживаются, либо отменены на неопределенный срок. Но в аэропорту нет наплыва неулетевших пассажиров.
— Нас разместили в гостинице, вроде бы за счет авиакомпании. Пока ничего не известно, мы должны были вылететь рано утром в Москву, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU жительница Москвы Альбина Данилова. По ее словам, о невылете рейса она узнала после того, как прибыла в аэропорт. Авиакомпания не успела сообщить своим пассажирам о том, что рейсы в Москву массово отменяются. Пассажиры рейсов, которые должны были вылететь позже, рассказали, что они получили сообщения об отмене рейсов, но не все.
— Я не читал с утра новости, ничего не знал, что рейсы отменяются. Приехал в аэропорт, оказалось, что рейс отменен несколько часов назад, но меня никто не предупредил. Я подошел к представителям авиакомпании, мне сказали, что билеты можно сдать или перенести поездку, — рассказал житель Сочи Сергей, по его словам, он должен быть сегодня в Москве, на завтра назначена его госпитализация на операцию по тяжелому заболеванию, квоту на лечение он ждал около двух лет.
— На поезд на ближайшие даты нет ничего, всё распродано. Даже самые дорогие. У меня пропадут все анализы, срывается операция. Тут уже идет речь о жизни и смерти. Я понимаю, что виноваты не мы, но у меня паника, — рассказал Сергей. Тишина не только в здании аэропорта, но и на взлетно-посадочной полосе. По предварительным данным, из Сочи сегодня вылетел только один самолет авиакомпании «Победа» в Киров, кроме того, садился на дозаправку рейс из Новосибирска в Шарм-Эш-Шейх авиакомпании Nordwind.
Те, кто не смог сегодня уехать, но очень этого хотят, поехали на адлерский вокзал в надежде сесть на ближайший поезд. Очередь в кассы дальнего следования большая, несмотря на то, что многие покупают билеты онлайн.
— Мы онлайн не смогли купить билеты на поезд. Приехали на вокзал, может, здесь в кассе есть. Должны вылететь были сегодня в Москву, а там у нас стыковочный рейс в Иркутск. Теперь, видимо, в Сочи придется оставаться, хотя завтра отпуск заканчивается, — рассказала корреспонденту жительница Иркутска Кристина Шипицына.
Но ни те, ни другие в ближайшие дни в Москву на поезде не уедут. Все билеты раскуплены. По данным сервиса Туту.ру, ближайшие билеты в столицу есть на 1 марта в плацкартный вагон на поезд Имеретинский курорт — Москва Казанская, по всей вероятности, это дополнительный поезд, который обещали РЖД, и продажи на него только открыты. При этом ажиотажного спроса на Краснодар нет, можно купить билеты на обычный поезд и на «Ласточку».
По сообщению оперативного штаба, который создан в Краснодарском крае, из-за закрытия аэропортов в Сочи организован бесплатный шаттл от аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлер. Два автобуса курсируют с интервалом в 30 минут. Проезд бесплатный. Принято решение не использовать повышающие коэффициенты, которые могут автоматически повлиять на ценообразование на услуги такси.
Ростуризм сообщил, что запустили call-центр для туристов по вопросам, связанными с временным закрытием ряда аэропортов РФ. Линия начала работать сегодня в 15:00 по московскому времени и будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00 по Москве. Получить необходимую информацию можно по номеру
Туроператор «Библио-Глобус» и авиакомпания «Россия» сообщили, что расписание вылетов на ближайшие дни в Сочи не изменится. Исключение сделано только для рейсов, которые были запланированы на 24 февраля.
Туроператор опубликовал новый график рейсов 25 февраля:
- FV5501 10:05 мск Шереметьево — Сочи, вылет состоится в 16:00 мск;
- FV5502 13:50 мск Сочи — Шереметьево, вылет состоится в 22:00 мск.
Все рейсы в Сочи с 25 февраля 2022 года планируется выполнять по первоначальным графикам.
Администрация авиакомпании просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт, а отслеживать информацию об изменениях в расписании.
Пресс-служба Минтранса России сообщила, что «Аэрофлот» планирует задействовать широкофюзеляжные самолеты и организовать вывоз пассажиров из аэропорта Сочи.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» проработала обходные маршруты для полетов в Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет и Турцию из-за ограничения полетов на юге России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В одном из сочинских чатов водители, которые возят на автомобилях из Сочи в Москву, взвинтили цены в несколько раз. Стоимость поездки доходит до 120 тысяч рублей.