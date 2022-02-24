«Может, в последний раз в Крыму отдыхаем»: туристы спешно раскупают билеты на поезда и автобусы. В Сочи тоже очереди

— Февраль, к счастью, самый непопулярный месяц у туристов, поэтому на полуострове «мертвый сезон» — людей мало, гостиницы и отели свободны, да и цены самые низкие, — объясняет глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.



В среднем номер в отеле на Южном берегу сейчас стоит от 2 тысяч рублей, в Симферополе — от 1,5 тысячи. Дождаться следующего поезда в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар можно. Но если с деньгами совсем тяжело, Министерство туризма и курортов Крыма советует обратиться к ним на горячую линию по многоканальному телефону 8 800 511–80–18. Здесь в ситуационном центре помогут решить ситуацию с отъездом на родину.



А пока большинство авиапассажиров стали пассажирами наземными. На Симферопольском железнодорожном вокзале стоит очередь в кассы. Каждый день из столицы Крыма отправляется по одному поезду в Москву и Санкт-Петербург. Билеты на 24 февраля проданы почти все.



— Мы должны были сегодня лететь домой в Москву, но пришло сообщение от авиакомпании, что рейс отменен. И вместо аэропорта поехали прямо на вокзал, — рассказывает Виктор Вольников. — Хорошо, и деньги были, и на сегодняшний поезд успели билеты взять, правда, не в одном купе, придется с женой разделиться. Путь, конечно, очень удлинится, но главное — едем, оставаться здесь совсем не хочется, хотя с виду всё спокойно. Наверное, вообще в Крыму в последний раз отдыхаем.

