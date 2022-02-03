Анатолий Локоть объявил о планах на покупку новых троллейбусов и транспорта из других городов

Мэрия Новосибирска планирует закупку новых троллейбусов и ведет переговоры с другими городами о поставках подержанного транспорта. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время прямого эфира в своем инстаграме.



— Заявка по БКД (федеральная программа «Безопасные качественные дороги». — Прим. ред.) подана в министерство региональное и наше областное министерство. Как только будет объявлен конкурс, будут представлять эту заявку в Правительство Российской Федерации, — ответил Анатолий Локоть про обновление троллейбусного парка. — Кроме того, мы ведем переговоры сегодня с рядом субъектов, чтобы взять у них уже бывшие в эксплуатации троллейбусы в хорошем состоянии, чтобы после специальной подготовки запустить их в эксплуатацию.

