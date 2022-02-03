Анатолий Локоть объявил о планах на покупку новых троллейбусов и транспорта из других городов

Мэрия Новосибирска планирует закупку новых троллейбусов и ведет переговоры с другими городами о поставках подержанного транспорта. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время прямого эфира в своем инстаграме.
— Заявка по БКД (федеральная программа «Безопасные качественные дороги». — Прим. ред.) подана в министерство региональное и наше областное министерство. Как только будет объявлен конкурс, будут представлять эту заявку в Правительство Российской Федерации, — ответил Анатолий Локоть про обновление троллейбусного парка. — Кроме того, мы ведем переговоры сегодня с рядом субъектов, чтобы взять у них уже бывшие в эксплуатации троллейбусы в хорошем состоянии, чтобы после специальной подготовки запустить их в эксплуатацию.
Мэр напомнил, что на прошлой неделе на городской маршрут вышел троллейбус на автономном ходу. Это тестовый образец, который до весны будут тестировать в Новосибирске.
— Мы договорились с уфимским заводом, чтобы посмотреть, как будет себя вести эта конструкция с такими техническими решениями в зимнее время, в таком непростом сибирском климате. И тоже будем принимать решение по результатам этих эксплуатационных испытаний. Может быть, и по лизинговой схеме будем закупать троллейбусы этого типа, — уточнил Анатолий Локоть.
Если заявку по БКД одобрят, то в Новосибирске появится 87 новых троллейбусов: 52 троллейбуса поставят в 2022 году и 35 — в 2023 году — такие данные мэрия озвучивала в декабре прошлого года.
В прошлом году четырех пассажиров ударило током в троллейбусах, по одному случаю даже возбудили уголовное дело.