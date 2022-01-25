В Новосибирск привезли испытывать электробус — такой транспорт может появиться на дорогах города

В Новосибирск из Уфы привезли бесконтактный троллейбус «Горожанин» (электробус) — он будет проходить испытания на дорогах Новосибирска.
По данным источника НГС в городском департаменте транспорта, троллейбус будет в Новосибирске один месяц. Транспорт будут тестировать по определенной программе под контролем специалистов. Не исключено, что такие машины могут появиться на новосибирских городских маршрутах, но пока в департаменте официально такие планы не подтверждают. Через месяц после испытаний электробус отдадут обратно Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу.
Кузов троллейбуса сделан на Минском автомобильном заводе, и это облегчит эксплуатацию транспорта, потому что будет проще доставать оригинальные детали, уточнил источник. Сейчас троллейбус на аккумуляторах стоит в Дзержинском троллейбусном депо.
В подробном описании модели электробуса «Гражданин» на сайте уфимского завода говорится, что автономный ход машины — до 30 километров. Вмещается до 114 пассажиров, максимальное количество сидячих мест — 32. Он выпускается с 2020 года.
— Суммарный пробег всех троллейбусов, выпущенных «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом», преодолел планку в 6 миллионов километров — это почти 8 раз слетать до Луны и обратно или 150 раз совершить кругосветное путешествие по экватору вокруг Земли, — приводится сравнение на сайте Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
Два года назад в Новосибирск привезли списанные троллейбусы из Твери, которые после ремонта выводят на городские маршруты.