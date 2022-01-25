В Новосибирск привезли испытывать электробус — такой транспорт может появиться на дорогах города

В Новосибирск из Уфы привезли бесконтактный троллейбус «Горожанин» (электробус) — он будет проходить испытания на дорогах Новосибирска.



По данным источника НГС в городском департаменте транспорта, троллейбус будет в Новосибирске один месяц. Транспорт будут тестировать по определенной программе под контролем специалистов. Не исключено, что такие машины могут появиться на новосибирских городских маршрутах, но пока в департаменте официально такие планы не подтверждают. Через месяц после испытаний электробус отдадут обратно Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу.