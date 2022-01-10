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Прокуратура проверит аэропорт Толмачево из-за скопления пассажиров

Причиной послужил инцидент 10 января

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Интерес Новосибирской транспортной прокуратуры вызвало скопление пассажиров 10 января

Интерес Новосибирской транспортной прокуратуры вызвало скопление пассажиров 10 января

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Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Толмачево, сообщает пресс-служба ведомства. Интерес прокуратуры вызвало скопление пассажиров 10 января.

— Установлено, что в связи с несвоевременным выполнением по техническим причинам авиарейсов ряда авиакомпаний 10.01.2022 в здании вокзала международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина произошло скопление значительного числа пассажиров, повлекшее нарушение норм социального дистанцирования в пунктах досмотра, — сказано в официальном сообщении.

При этом пяти пассажирам авиакомпания S7 необоснованно отказала в перевозке по причине отсутствия свободных мест на борту.

Одновременно Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку деятельности авиакомпании S7 Airlines по фактам систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов гражданам в воздушной перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту.

Вечером 21 декабря в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь. Тогда пассажиры столпились на паспортный контроль.

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