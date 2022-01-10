Прокуратура проверит аэропорт Толмачево из-за скопления пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Толмачево, сообщает пресс-служба ведомства. Интерес прокуратуры вызвало скопление пассажиров 10 января.
— Установлено, что в связи с несвоевременным выполнением по техническим причинам авиарейсов ряда авиакомпаний 10.01.2022 в здании вокзала международного аэропорта Новосибирск имени
При этом пяти пассажирам авиакомпания S7 необоснованно отказала в перевозке по причине отсутствия свободных мест на борту.
Одновременно Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку деятельности авиакомпании S7 Airlines по фактам систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов гражданам в воздушной перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту.
Вечером 21 декабря в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь. Тогда пассажиры столпились на паспортный контроль.