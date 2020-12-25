Новосибирские автомобилисты стоят в 8-балльных пробках — показываем самые загруженные дороги

В Новосибирске образовались 8-балльные пробки
Сегодня утром,
В Ленинском районе пробки собрались рядом с площадью Труда, на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, улицах Большой, Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского. Также заторы образовались на площади Лыщинского. В Кировском районе автомобили стоят в пробках на Советском шоссе, улицах Тюленина, Петухова, Тюменской, Прокопьевской и в районе площади Кирова.
Большой затор образовался на улице Большевистской, также в Октябрьском районе пробки есть на улицах Кирова и Выборной. Движение затруднено в районе Карьера Борок.
По данным сервиса 2ГИС, утром произошла авария на Бердском шоссе. Теперь там образовалась пробка перед разъездом Иня.
В Калининском районе пробки образовались на улицах Богдана Хмельницкого, Учительской и Объединения. В Заельцовском — на
В Центральном районе небольшие пробки собрались на улицах Фрунзе, Достоевского, Орджоникидзе, Советской. Движение затруднено на Красном проспекте и Октябрьской магистрали.
Синоптики предупреждали новосибирцев о том, что с сегодняшнего дня в городе начнется резкое похолодание. Температура может опуститься до -29 градусов.