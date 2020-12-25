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Новосибирские автомобилисты стоят в 8-балльных пробках — показываем самые загруженные дороги

Больше всего заторов образовалось на левом берегу

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На некоторых дорогах движение затруднено из-за ДТП

На некоторых дорогах движение затруднено из-за ДТП

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В Новосибирске образовались 8-балльные пробки

Сегодня утром, 25 декабря, в Новосибирске образовались 8-балльные пробки. НГС изучил их карту — показываем, где сложнее всего проехать.

На левом берегу сразу несколько дорог окрашены в темно-красный

На левом берегу сразу несколько дорог окрашены в темно-красный

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В Ленинском районе пробки собрались рядом с площадью Труда, на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, улицах Большой, Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского. Также заторы образовались на площади Лыщинского. В Кировском районе автомобили стоят в пробках на Советском шоссе, улицах Тюленина, Петухова, Тюменской, Прокопьевской и в районе площади Кирова.

Длинные пробки собрались в Октябрьском районе

Длинные пробки собрались в Октябрьском районе

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Большой затор образовался на улице Большевистской, также в Октябрьском районе пробки есть на улицах Кирова и Выборной. Движение затруднено в районе Карьера Борок.

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Затор есть и на Бердском шоссе

Затор есть и на Бердском шоссе

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По данным сервиса 2ГИС, утром произошла авария на Бердском шоссе. Теперь там образовалась пробка перед разъездом Иня.

Длинные пробки есть на улице Кедровой и <nobr class="_">1-м</nobr> Мочищенском шоссе

Длинные пробки есть на улице Кедровой и 1-м Мочищенском шоссе

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В Калининском районе пробки образовались на улицах Богдана Хмельницкого, Учительской и Объединения. В Заельцовском — на 1-м Мочищенском шоссе и Кедровой.

В центре нет крупных пробок

В центре нет крупных пробок

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В Центральном районе небольшие пробки собрались на улицах Фрунзе, Достоевского, Орджоникидзе, Советской. Движение затруднено на Красном проспекте и Октябрьской магистрали.

Синоптики предупреждали новосибирцев о том, что с сегодняшнего дня в городе начнется резкое похолодание. Температура может опуститься до -29 градусов.

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ДТПпробкидороги
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